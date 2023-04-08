Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье

В воскресенье, девятого апреля 2023 года, православные отметят один из двунадесятых церковных праздников - Вход Господень в Иерусалим. Он празднуется за неделю до Пасхи.

По преданию, в этот день Иисус Христос въехал в Иерусалим, и люди устилали Его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами «Осанна!», как обычно обращались только к царю. В России, где таких деревьев нет, и где первой распускается верба, с давних времен стали использовать ее ветви, почему и сам праздник стал называться Вербным воскресением. Но подлинное его название — Вход Господень в Иерусалим, Неделя Ваий или Цветоносное воскресение.

В канун Вербного воскресенья митрополит Челябинский и Миасский Алексий в Свято-Симеоновском кафедральном соборе совершил всенощное бдение с литией. Во время богослужения освятили вербы. Верующие держали веточки в руках, приветствуя грядущего Господа, знаменуя свою веру в Воскресение Христово и в будущее всеобщее воскресение, сообщили в пресс-службе собора.

Раньше в православный праздник Вербное воскресенье устраивали народные гуляния, ярмарки и детские развлечения. Они носили название «Вербохлест». Считалось, что в этот день дети празднуют весну своей жизни. На ярмарке, где проходили народные гуляния, продавались гудки, трещотки, «тещины языки» и другие игрушки.

В праздник соблюдающие Великий Пост могут позволить себе более разнообразную пищу - можно есть рыбу, использовать растительное масло и даже разрешается выпить немного красного вина.

Впереди верующих ожидает самое сложное испытание – Страстная неделя перед Пасхой. Она начнется в понедельник, 10 апреля, и посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Каждый христианин как бы проходит вместе со Спасителем Его скорбный путь ради того, чтобы иметь соучастие и в Его Воскресении, в победе Господа над смертью. Эти дни особенно важны, поэтому каждый из них принято называть великими.