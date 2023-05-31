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Елизавета Кириллова
Общество
31.05.2023 12:59

Директор спортшколы Александр Галкин: «Для учеников общение с особыми ребятами – настоящий подарок»

В школе-интернате спортивного профиля Челябинска, где в начале этого учебного года открылся ресурсный класс для детей с инвалидностью, прошел выпускной для первоклассников. Директор школы Александр Галкин рассказал журналисту «Урал-пресс-информ» об итогах работы инклюзивного проекта и о том, почему эффективность открытия классов без проведения инклюзивных мероприятий будет равна нулю.

– Александр Михайлович, завершился первый год работы ресурсного класса в спортивной школе. Какие успехи у особых ребят?

– Самое главное, что дети из ресурсного класса и класса нормы между собой подружились. На всех инклюзивных мероприятиях они хорошо общаются, на коммуникативных группах играют в совместные игры. Многие даже записываются в очередь, чтобы сходить в ресурсный класс и поиграть с нашими «особыми» детьми.

Более того, уже все дети из ресурсного класса вышли на уроки в регулярные классы. В среднем от 20-ти до 40-ка минут они не просто находятся в классе, но и по мере своих возможностей выполняют требования и задания учителя, получают от него обратную связь и хорошо себя ведут во время урока. Конечно, материалы готовит учитель ресурсного класса и заранее обговаривают задания с учителем. А самое главное - все ребята из ресурсного класса приступили к спортивным тренировкам.

– Как изменилась атмосфера в школе за год работы ресурсного класса? Что было самым сложным? Какие трудности удалось преодолеть?

В школе приняли особых детей. Признаться честно, в начале учебного года некоторые наши педагоги говорили: «Да зачем нам уроки доброты? Приводите к нам на уроки ребят из ресурсного класса, будем работать с ними, как со всеми». Но когда наши ученики ресурсного класса начали проявлять нежелательное поведение, педагогам стало понятно, что без специального подхода здесь не справиться. Это получилось благодаря обучению, урокам доброты, тренингам, индивидуальным консультациям нашего куратора, председателя Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце» Елизаветы Кирилловой.

– Как идет общение особых и обычных детей? Что у ребят получается? Как вы считаете, есть перспективы, что ребята со временем смогут дружить за рамками школы?

– Если раньше дети из класса нормы встречали особых детей, они не знали, как с ними общаться.  А теперь наши ребята рассказывают другим, что надо просто дружить. Важно проявлять терпение и помогать им. Они говорят: «Эти дети просто немножечко другие. они отличаются от нас», «Он не может сам прочитать, потому что у него буквы прыгают».  Есть большая перспектива общаться ребятам и за пределами школы, развивать сверстниковое тьюторство. Есть ребята, для которых игра в ресурсной зоне с особыми ровесниками – настоящий радость. Ребята из регулярных классов часто делятся тем, что невербальные дети говорят с ними. Они по жестам или звукам понимают одноклассников и знают, что они таким образом выражают свои мысли. Это и есть настоящая инклюзия!

Нам удалось снять напряжение в коллективе. Негатива не было. Вначале не все педагоги были готовы говорить об о том. Но сейчас все приходят и говорят, как здорово, что на это решились. Уже два педагога допобразования выразили желание в следующем учебном году заниматься с ребятами декоративно-прикладным творчеством и театральным искусством. То есть педагоги сами начали проявлять интерес. Люди откликаются, им это интересно. Нас это радует, мы понимаем, что желание помочь особым детям помогает педагогам раскрыться .

– Как ваша школа решилась на такой проект? Что стало ключевым в принятии решения?

На проект школа решилась благодаря сотрудничеству с некоммерческой организацией «Открытое сердце». Ее председатель Елизавета Кириллова вдохновила своими примерами создания ресурсного класса на базе 109-ой школы, помогла выделить нам фишку, которая касается спортивного направления. Благодаря ее поддержке, вере в нас и искреннему интересу поработать с детьми с инвалидностью мы решились на проект. Убеждены, что таким образом мы поможем особым ученикам дать шанс на самостоятельное будущее. Кроме того, нам важно, чтобы дети из обычных классов тоже умели общаться с необычными ребятами и получали опыт поддержки детей с инвалидностью, во взрослой жизни им это точно пригодится.

– Как вы оцениваете результаты на сегодня? Что получилось? Какие люди и организации стали вкладом в успех проекта?

Проект состоялся, хотя первый год был сложным. Самое главное у детей есть реальные успехи, счастливы их родители. Были, конечно, трудности в формировании коллектива ресурсно-тьюторской службы, наработке эффективной практики в работе с учениками. Педагогам было очень непросто: работу приходилось совмещать с обучением: за это время они прошли целую серию курсов по работе с детьми. Здесь и работа по сенсорной интеграции, и обучение работе с системой альтернативной коммуникации PECS, и курс по школе будущего в Сколково, курсы по прикладному анализу поведения. Но мы справились благодаря искреннему желанию педагогов помочь особым детям, активному участию их родителей и экспертной поддержке «Открытого сердца».

– Как шло финансирование проекта? Известно, что со стороны родительской организации был привлечен грант. Почему в реализации проекта задействованы разные источники финансирования? –

Школа является региональной инновационной площадкой. Этот статус мы получили благодаря министерству образования и науки Челябинской области. Это позволило получить дополнительное финансирование и открыть ставки тьюторов и узких специалистов для детей, приобрести оборудование для зоны сенсорной разгрузки, специальную мебель для класса. однако без привлечения грантов, особенно в первый год работы работать было бы намного сложнее.

Мы целый год сотрудничали с экспертной организацией родителей «Открытое сердце», которая получила для работы с ресурсным классом грант губернатора Челябинской области.  Благодаря этому педагоги школы прошли обучение, практическим опытом с ними делились эксперты-практики. Это очень нужно для качественной работы проекта. В рамках государственного финансирования не всегда есть возможность реализовывать обучение такого большого количества нужных курсов повышения квалификации и дополнительных мероприятий. Очень ценно, что это позволяет сделать сотрудничество с НКО. С помощью гранта были получены супервизии Надежды Олеговны Бурлака. Елизавета Эдуардовна Кириллова нам помогала: оперативно подсказывала, как лучше организовать, повести себя в той или иной ситуации: по работе с коллективом, по работе с детьми, родителями.

Первоклассники школы смогли поучаствовать в целой серии выездных инклюзивных мероприятий. За учебный год первоклассники из регулярных и ресурсного класса побывали на 12 самых выездных мероприятиях «Уральскую березку», «Аквилон», в парк «Таганай» и театры. Иногда с нами были и родители. Это позволило не только передружить детей между собой, но и создать условия для общения мам и пап. Это дорогого стоит. Родители обычных ребят стали поддерживать особые семьи и вдохновлять своих детей на дружбу с особыми одноклассниками.

– В этом году в школах Челябинской области открываются ресурсные классы. Что вы посоветуете начинающим коллегам и родителям?

Конечно, для успешной работы нужны опытные наставники. В работе часто возникают вопросы, которые нужно решить здесь и сейчас. У нас такой ресурс есть благодаря работе с «Открытым сердцем». Это позволяло нам выбирать правильную стратегию во благо наших детей. Сегодня родители обладают экспертным опытом помощи особым детям, знаниями, как подружить разных ребят, умением дружить с обычными семьями. Поэтому самое главное – диалог с родителями. Когда педагоги и семьи работают вместе в интересах детей, умеют слушать друг друга, тогда все получится.

Автор: Мария Белова
Открытое сердце
Елизавета Кириллова
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30.05.2023 10:03

Воспитанники детской филармонии презентуют челябинцам концерт

30.05.2023 01:19

Во вторник в Челябинской области – жара, местами грозы

30.05.2023 00:47

С обязательного ЕГЭ по русскому выгнали трех южноуральских школьников

29.05.2023 20:23

Анонсы событий и мероприятий на 30 мая (18+)

29.05.2023 18:25

Новая пешеходная зона на улице Свободы в Челябинске продолжает преображаться

29.05.2023 18:18

В Челябинске зарегистрирован новый случай заболевания корью

29.05.2023 18:07

В Челябинске сотрудники полиции и МЧС спасли попавшего в сети селезня

29.05.2023 17:56

У южноуральских аграриев – горячая пора

29.05.2023 17:18

НМУ в семи городах Челябинской области продлены еще на сутки

29.05.2023 17:17

Еткульский район стал участником Всероссийской акции «Сад памяти»

29.05.2023 16:50

Достижения ММК в экологической сфере отмечены на Невском экологическом конгрессе

29.05.2023 16:47

Парижский полумарафон в Челябинской области собрал рекордное количество участников

29.05.2023 16:25

В Челябинске реконструируют и спрячут под землю теплосети на Братьев Кашириных

29.05.2023 16:18

В Челябинской области стартуют Сабантуи

29.05.2023 15:41

Глава Еткульского района Юрий Кузьменков совершил «шефскую» поездку на Донбасс

29.05.2023 15:23

«Ростелеком» провел в Париже мастер-класс и соревнование на оптических скакалках

29.05.2023 15:22

Юные шашисты Челябинска блестяще выступили на первенстве мира в Турции

29.05.2023 15:11

В Челябинске началась выдача путевок в детские загородные лагеря

29.05.2023 14:39

Озеро Чебаркуль в Челябинской области ждет экологическое оздоровление

29.05.2023 13:16

В Челябинской области из-за жары ограничивают движение большегрузов

29.05.2023 13:01

Центральный район Челябинска демонстрирует качественное озеленение

29.05.2023 12:57

В выходные в Челябинскую область доставят великую святыню

29.05.2023 12:27

Челябинск будут усиленно поливать и орошать из-за цветущих тополей

29.05.2023 12:21

Андрей Ксензов анонсировал начало ремонта проспекта Ленина от Героев Танкограда до Цвиллинга

29.05.2023 12:05

Победители онлайн-этапа игры-викторины «Моя Магнитка» получили награды

29.05.2023 11:58

Лауреат всероссийских и международных конкурсов впервые исполнит партию Ульрики

29.05.2023 11:33

Челябинский театр кукол приглашает на премьеру «Дон Жуана»

29.05.2023 11:32

С первого июня вновь начнут принимать заявления на оформление биометрических загранпаспортов

29.05.2023 11:24

В Челябинске ограничат движение на перекрестке улицы Барбюса

29.05.2023 11:20

Почти 170 тысяч челябинцев проголосовали за объекты благоустройства 2024 года

29.05.2023 11:12

Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска

29.05.2023 11:09

«Челябинскгоргаз»: как безопасно пользоваться водонагревателем

29.05.2023 10:58

На Аркаиме открыли мемориальную доску основателю заповедника

29.05.2023 10:45

На дорогах Челябинска в этом году появится более 120 новых остановочных павильонов

29.05.2023 10:45

Фонд развития промышленности Челябинской области будет докапитализирован

29.05.2023 10:36

Новые статуи появятся на Фестивале песочной скульптуры в горсаду

29.05.2023 10:16

В Челябинской области в 29 мая - аномальная жара и местами грозы

29.05.2023 09:57

Петренко, Запашный, Кормухина, Агутин и Газманов подписали гитары для южноуральских бойцов

29.05.2023 09:39

РСПП вручил ММК награды за экологию, социальную ответственность и ИТ-проект

29.05.2023 09:16

В Челябинской области в столкновении с грузовиком погибли трое молодых людей

29.05.2023 09:04

В Челябинске горели пиломатериалы на открытой площадке по Енисейской

28.05.2023 22:42

Анонсы событий и мероприятий на 29 мая (18+)

28.05.2023 21:11

Житель Троицка упал на дно семиметрового колодца