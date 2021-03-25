Челябинцы продолжают зарабатывать себе на жизнь за счет мигрантов

Для абитуриентов ЮУрГУ проводят мастер-классы по финансам, психологии и юридической тематике

Южно-Уральский государственный университет проводит Дни науки в школах Челябинска, где для абитуриентов организованы научно-популярные лекции, мастер-классы, деловые игры. В этом году занятия проходят в 12 образовательных учреждениях.

Ведущие ученые и преподаватели университета знакомят ребят с последними тенденциями в науке и основными достижениями в научной деятельности вуза. Кроме того, на встречах представители университета рассказывают об условиях поступления, разнообразии программ, а также о возможностях, которые дает обучение в ЮУрГУ.

Занятия проходят в форме научно-популярных лекций, мастер-классов, деловых игр.

Как отмечают в пресс-службе вуза, наука сегодня – один из факторов силы государства и человека, поэтому ряд встреч с учащимися был посвящен старту года науки в РФ. Дети активно обсуждают данную тему и возможность увидеть себя в науке.

В рамках мастер-класса «Деньги и финансы в нашей жизни» ребятам рассказывают о старых и новых формах денег, о том, как сохранить финансовую свободу и при этом реализовать свои мечты.

Для подготовки выпускников к поступлению в юридический институт ЮУрГУ проводятся уроки, на которых школьники совместно со студентами специальности «Судебная экспертиза» составляют протокол осмотра места происшествия, проводят фотосъемку по правилам судебной фотографии, изымают на месте осмотра следы рук, микрочастицы, следы обуви.

В нескольких учебных заведениях для старшеклассников прочитали лекцию по теме «Психологическая подготовка к экзамену». Организаторы отмечают, что переживания по поводу поступления на бюджет, на выбранную специальность абсолютно нормальны. Важно замечать за собой, когда эмоции мешают справиться с ситуацией конструктивно, - тогда техники самопомощи или помощь специалиста имеют значение.

Тематика уроков очень разнообразна, зависит от запроса руководства школ, от профиля образовательного учреждения и пожеланий самих учащихся. Цикл встреч завершится в апреле.

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