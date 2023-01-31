Для малышей из новых микрорайонов Челябинска построили два садика

Маленькие челябинцы, живущие в густонаселенных микрорайонах Челябинска «Манхэттен» и «Академ Риверсайд», совсем скоро пойдут в новые детские сады.

Так, в настоящий момент полностью укомплектован садик на триста мест, расположенный по адресу: Университетская набережная, 77. Уже завтра, первого февраля, детей и их родителей ждут на торжество по случаю открытия дошкольного учреждения.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, в садике предусмотрены кабинеты для рисования, занятий музыкой и танцами, обустроены светлые игровые комнаты и уютные спальни. На площадках для прогулок установлены современные игровые комплексы и развивающие бизиборды. Здесь есть даже собственное поле для игры в мини-футбол.

Трехэтажный садик по улице Героя Яковлева, 11-А рассчитан на 290 мест для детей в возрасте от полутора лет. Помимо групп с просторными игровыми и спальнями, в этом учреждении организованы кабинеты психолога, логопеда, медработника. Также здесь будут работать изостудия, музыкальный и спортивный залы.

В ближайшее время в Челябинске откроют еще три детских сада — в Чурилово, «Парковом» и по улице Горького. До конца 2023 года завершится строительство четырех садиков в микрорайонах «Парковый», «Парковый-2» и в Чурилово.