Для вас играет Александр Просветов

Сегодня для вас звучит "Смуглянка" (А. Новиков - В. Шелепов) в исполнении балалайки Александра Просветова и русского народного оркестра «Малахит».

Александр Просветов - солист оркестра "Малахит", выпускник Южно-Уральского института искусств и его аспирантуры, ученик известного уральского балалаечника Евгения Быкова, а сейчас сам преподаватель этого вуза. Он лауреат международных и всероссийских конкурсов, подготовивший нескольких лауреатов и дипломантов для престижных смотров балалаечников. Его хорошо знают и любят столичные поклонники народной музыки. Он безоговорочно принят в «сборную команду» балалаечников России и часто выступает в её составе или сольно в фестивалях.

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