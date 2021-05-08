08.05.2021
В Челябинской области ограничат движение на М-5 в связи с проведением ремонта
07.05.2021
За сутки ликвидировано 14 лесных пожаров в Челябинской области
07.05.2021
В Челябинске спасатели пятый день ищут пропавшего рыбака
07.05.2021
В минэкологии прокомментировали превышение ртути в воде в Коркинском районе
07.05.2021
Будем помнить всегда: челябинская школа увековечила память своего бывшего ученика
07.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на восьмое мая (добавляется)
С добрым утром, Урал!
Для вас играет Александр Просветов
07.05.2021
Сегодня, накануне 76-й годовщины Победы над фашистской Германией, для вас звучит песня "На безымянной высоте" в исполнении Михайло Ладомирова
06.05.2021
Сегодня, в преддверии Дня Победы, для вас звучит песня "Россия" в исполнении Натальи и Фёдора Скунцевых (ЭтноПроект КоленкорЪ)
05.05.2021
Сегодня для вас звучит песня "Жизнь продолжается" автора-исполнителя Марата Нигматуллина
04.05.2021
Сегодня для вас звучит музыка в исполнении Alizbar & Ann' Sannat
Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
05.05.2021
Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
04.05.2021
Православные челябинцы встретили Пасху Христову
02.05.2021
С праздником Первомая!
01.05.2021
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
30.04.2021