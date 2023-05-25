Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия

Сегодня, 25 мая, в школах многих городов и районов Челябинской области пройдут торжественные мероприятия «Последний звонок». Это удивительное событие в жизни каждого выпускника, его родителей и учителей. В этот день эмоции переполняют всех, а радость смешивается с грустью.

Министр просвещения России Сергей Кравцов уверен, для каждого выпускника наступила незабываемая пора в жизни. Ребята будут вспоминать родную школу и своих учителей, кто все эти годы был рядом. «Здесь вы получали новые знания, учились дружить и любить свою Родину – готовились к взрослой жизни. И теперь вы будете самостоятельно принимать решения, нести ответственность за свою жизнь и будущее своей страны. Главное, сделать верный выбор – найти профессию по душе, благодаря которой вы раскроете свои таланты, станете востребованным специалистом и будете с радостью трудиться», - обратился к выпускникам министр.

Он напомнил, что 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Они воспитывают молодое поколение нашей страны, вдохновляют будущих мастеров своего дела на созидательный творческий труд, новые достижения и победы.

«Дорогие выпускники! Главное напутствие вам: бережно храните национальные традиции, историческое и культурное наследие нашей страны, стремитесь в полной мере реализовать свой потенциал на благо России, - напутствовал глава Минпросвещения всех выпускников. - Желаю вам успешных экзаменов, благополучия и реализации всех поставленных целей».

Губернатор Алексей Текслер поздравил выпускников Челябинской области с окончанием школы.

«Вы оставляете за плечами детство – интересный и долгий путь, на котором все эти годы вас поддерживали родные, учителя и наставники. Впереди – не менее яркая и увлекательная взрослая жизнь. И в ней, я в этом уверен, вас ждут новые открытия, успехи и победы», - обратился к выпускникам Алексей Текслер.

Губернатор пожелал ученикам, покидающим школу, сделать правильный выбор в профессии, реализовать свои таланты и способности, воплотить свои самые смелые мечты. Глава региона уверен, что на Южном Урале для этого есть все возможности.

«Будьте настойчивыми, отважными и счастливыми. Верю, что у вас все получится», - пожелал ребятам губернатор.

Сегодня пройдут праздничные «Последние звонки» в школах Челябинска.

Накануне в Магнитогорске в парке у Вечного огня прошёл «Парад выпускников» одиннадцатых классов школ города, в котором приняли участие порядка 1800 выпускников.

«Пройден первый важный этап. Впереди длинная жизнь, насыщенная событиями. Эти 11 школьных лет навсегда останутся в вашей памяти. Кто-то после школы начнет работать, кто-то будет учиться в вузах нашего города, а кто-то поедет покорять другие города и страны – и это хорошо! Желаю, чтобы вы стали достойными людьми, чтобы вам во всем сопутствовала удача», - обратился к выпускникам глава Сергей Бердников.

Сергей Николаевич отметил, что Магнитогорск останется теплым воспоминанием о детстве каждого вчерашнего школьника и выразил надежду, что большинство ребят будут строить дальнейшую жизнь в родном городе.

В Миассе «Последние звонки» для выпускников состоялись 23 мая. «Дорогие выпускники, желаю вам успешной сдачи экзаменов. Пусть с вами надолго останутся ваши школьные друзья, их поддержка и крепкое плечо», - пожелал ребятам новый глава городского округа Егор Ковальчук.