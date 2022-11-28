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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Один из «100 киношников Урала» получил признание в номинации «Игровое кино»

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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28.11.2022 13:13
Фото: Управление культуры Челябинска

До открытия главного ледового городка Челябинска осталось меньше месяца

Площадку для «Ледяного аквариума» начали готовить 28 ноября

Главный ледовый городок Челябинска официально откроют на площади Революции 26 декабря.

Эту дату на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 28 ноября, назвал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

По его словам, подготовка площадки для «Ледяного аквариума» - именно такое название получил новогодний городок, который будет радовать жителей и гостей Челябинска до конца нынешней зимы, - начали уже сегодня. Подробно о том, чем удивит своих взрослых и маленьких гостей главный ледовый городок, агентство «Урал-пресс-информ» уже рассказывало: в декабре на площади Революции появятся тюлени, пингвины, улитки, медузы, русалка и даже сам Посейдон, «вырастут» айсберги, водоросли и водопад с застывшими струями. В центре ледового царства будет гордо зеленеть красавица-елка, которая обойдется бюджету более чем в 1,6 миллиона рублей. Конечно же, бессменными спутниками праздничного дерева станут Дед Мороз и Снегурочка, без которых невозможно представить ни один Новый год, а самыми востребованными объектами городка, несомненно, будут чудо-горки.

Напомним, за создание на площади Революции «Ледяного аквариума» проголосовало наибольшее число челябинцев – «рыбным» главный зимний городок Челябинска захотели видеть 22,8 процента участников опроса. На втором месте оказались «Детские сказки» известных авторов – Сутеева, Михалкова, Заходера (16,6 процента). Третьей по популярности темой оказалось «Кругосветное путешествие», набравшее 14,6 процента голосов. За «Многонациональную Россию» проголосовали 13,2 процента участников опроса, за возведение на площади Революции памятников архитектуры и монументального искусства страны – 13 процентов челябинцев. «Уральских богатырей» здесь хотели бы видеть 9,9 процента участников голосования, Буратино и его друзей – 5,9 процента. Самыми непопулярными в качестве возможных персонажей ледового городка оказались герои сказок Шарля Перро (за них проголосовали лишь 3,9 процента челябинцев).

Возводить новогодний городок на площади Революции будет компания из Екатеринбурга «Уральский лед», которая уже не один раз создавала для столицы Южного Урала зимние скульптуры.

Автор: Евгения Александрова
администрация Челябинска
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24.11.2022 13:47

Исторический музей Южного Урала проведет «Гороховские чтения»

24.11.2022 13:46

«Туси в Кусе во всей красе»: мегапряник-валенок и ряженые развлекут жителей Челябинской области

24.11.2022 13:46

Снегопад в Челябинской области продлится до пятницы, а затем придут сильные морозы

24.11.2022 13:25

Большинство южноуральцев за инициативу Госдумы объявить 31 декабря выходным днем

24.11.2022 13:20

«Подкаст ящерки Златы» создан для детей Челябинской области

24.11.2022 13:10

Названы лучшие и худшие маршруты Челябинской агломерации

24.11.2022 13:00

На экспресс-расчистку тротуаров от снега челябинцам рассчитывать не стоит

24.11.2022 12:26

«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой

24.11.2022 12:24

Утверждены основные параметры бюджета Челябинской области на 2023 год

24.11.2022 12:18

Магнитогорец, который зарезал жену и пытался убить сына, отправлен в СИЗО

24.11.2022 12:12

Бажовский фестиваль обернулся для жителя Миасса уголовным делом

24.11.2022 11:46

В Магнитогорске полиция поблагодарила металлурга за активную гражданскую позицию

24.11.2022 11:46

Ученые Сбера представили MedBench — платформу для решения ИИ-задач в медицине

24.11.2022 11:37

Наталья Котова пообещала челябинцам строительство новых ливневок