До открытия главного ледового городка Челябинска осталось меньше месяца

Главный ледовый городок Челябинска официально откроют на площади Революции 26 декабря.

Эту дату на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 28 ноября, назвал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

По его словам, подготовка площадки для «Ледяного аквариума» - именно такое название получил новогодний городок, который будет радовать жителей и гостей Челябинска до конца нынешней зимы, - начали уже сегодня. Подробно о том, чем удивит своих взрослых и маленьких гостей главный ледовый городок, агентство «Урал-пресс-информ» уже рассказывало: в декабре на площади Революции появятся тюлени, пингвины, улитки, медузы, русалка и даже сам Посейдон, «вырастут» айсберги, водоросли и водопад с застывшими струями. В центре ледового царства будет гордо зеленеть красавица-елка, которая обойдется бюджету более чем в 1,6 миллиона рублей. Конечно же, бессменными спутниками праздничного дерева станут Дед Мороз и Снегурочка, без которых невозможно представить ни один Новый год, а самыми востребованными объектами городка, несомненно, будут чудо-горки.

Напомним, за создание на площади Революции «Ледяного аквариума» проголосовало наибольшее число челябинцев – «рыбным» главный зимний городок Челябинска захотели видеть 22,8 процента участников опроса. На втором месте оказались «Детские сказки» известных авторов – Сутеева, Михалкова, Заходера (16,6 процента). Третьей по популярности темой оказалось «Кругосветное путешествие», набравшее 14,6 процента голосов. За «Многонациональную Россию» проголосовали 13,2 процента участников опроса, за возведение на площади Революции памятников архитектуры и монументального искусства страны – 13 процентов челябинцев. «Уральских богатырей» здесь хотели бы видеть 9,9 процента участников голосования, Буратино и его друзей – 5,9 процента. Самыми непопулярными в качестве возможных персонажей ледового городка оказались герои сказок Шарля Перро (за них проголосовали лишь 3,9 процента челябинцев).

Возводить новогодний городок на площади Революции будет компания из Екатеринбурга «Уральский лед», которая уже не один раз создавала для столицы Южного Урала зимние скульптуры.