Добро пожаловать: на берегу Увильдов пройдет военно-патриотический семейный слет «Горлица»

С 24-го по 28-е июля от Георгиевского храма села Губернское на берегу озера Увильды в Челябинской области пройдет III традиционный духовно-нравственный военно-патриотический семейный слет «Горлица».

Другое название слета – духовно-нравственные военно-патриотические учения, отмечает телеграм-канал «Православие на Южном Урале». Программа разработана на основе православных ценностей и лучших традиций российского воинства.

Участники учений проходят необходимую подготовку, а затем во время учебно-боевых действий (выход в поле, время лазутчиков, разбивка лагерей, ночная разведка, «сражение») борются за овладение флагом другой армии, защищая свой.

Желающие принять участие в слете «Горлица» могут записаться по телефону: 8 (951)486-14-91 (Анастасия).