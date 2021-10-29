Дорожники Челябинска держат ковши наготове

Дорожная техника Челябинска готова к наступающей зиме. Подрядчики уверяют, что она способна выйти на уборку снега в любое время.

Зима будет снежной и холодной – такой долгосрочный прогноз дают синоптики. Челябинские дорожники готовы приступить к очистке улиц от снега при первой необходимости.

«Техника готова. Те два снегопада, которые были в городе, показали, что техника справляется. Понятно, что за час не убрать все», - отметила глава Челябинска Наталья Котова.

«Будем, как всегда, требовать от подрядчиков уборку снежных валов, проезжей части и тротуаров в сроки. И такие же требования - к вывозу снега. Все нужно делать своевременно», - сказал заместитель председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска Александр Диденко.

Работать на улицах Челябинска в этот зимний сезон будет несколько сотен единиц техники. На уборку дорог традиционно выведут погрузчики, автогрейдеры, автосамосвалы, бульдозеры. Также будут работать отечественные комбинированные дорожные машины «КамАЗ» и «Урал».

Готовность техники проверили специалисты управления дорожного хозяйства Челябинска.

«Мы выезжали к подрядчикам на базу, проверили технику, смотрели, работают ли щетки, спецоборудование. Техника переделана под зимний вариант работы. Щетки, которые летом убирали мусор, заменены на другие, которые будут убирать снег», - рассказали в УДХ города.

Для уборки тротуаров, остановок общественного транспорта и прилегающих территорий будут использоваться мини-погрузчики и мини-МТЗ. Вся спецтехника оснащена приборами навигационной системы ГЛОНАСС.

Подрядными организациями заготовлена чистая техническая соль. Также для предотвращения зимней скользкости на дорогах приобретен кальций хлористый.

Собранный снег будет складироваться на площадке с водонепроницаемым покрытием.