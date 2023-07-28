«Дорожный рывок» в Челябинской области идет с опережением графика

В Челябинской области подрядчики продолжают вести активную работу в рамках проекта «Дорожный рывок», сообщает миндортранс региона.

На автодороге Вахрушево (Копейский городской округ) - Долгодеревенское (Сосновский район) работы идут с опережением графика. Предстоит отремонтировать участок протяженностью девять километров в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». «Дорожники уже выполнили устройство выравнивающего слоя покрытия на шести километрах, еще на 3,5 километра укреплена обочина», - констатировали в министерстве.

Кроме того, в дорожном сезоне 2023 предусмотрен ремонт четырех мостов на региональных дорогах через реки Большой Кизил, Нижний Тогузак, Арша и Уфа.

В Кизильском районе на мосту через реку Большой Кизил на дороге Магнитогорск-Кизильское-Сибай Башкортостана подрядчиком проводятся строительно-монтажные работы, армирование и бетонирование швов и монолитных плит.

В Карталинском районе строится автодорога деревня Горная — автодорога Великопетровка-Татищево, с мостовым переходом через реку Нижний Тогузак.

В Кусинском районе предусмотрен ремонт моста через реку Арша на автомобильной дороге Куса - Нязепетровск.

Планово-предупредительный ремонт ведется на мосту, который расположен в Нязепетровском районе через реку Уфа на автодороге Красноуфимск Свердловской области - Арти Свердловской области - Нязепетровск - Верхний Уфалей - Касли.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал «Дорожный рывок», выступая с обращением к Законодательному собранию области. «Мы увеличили объемы дорожных работ в последние три года по сравнению с предыдущими в 2,5-3 раза, - отметил Алексей Текслер и заверил. - В целом в этом году Челябинскую область ждет большой “дорожный рывок”».

В 2023 году по решению губернатора на муниципальные дороги был выделен дополнительно один миллиард рублей, который будет направлен на значимые объекты Челябинской области.

В июле по решению главы региона семь муниципалитетов получат дополнительное финансирование на ремонт важных участков дорог. Это Агаповский, Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Октябрьский и Увельский районы, а также Озерск.

Всего в рамках проекта «Дорожный рывок» запланировано отремонтировать 710 километров автодорог (работы пройдут на 47 участках региональных трасс), том числе 300 километров - по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».