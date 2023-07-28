28.07.2023
В Челябинской области растет заболеваемость гепатитом
28.07.2023
Глава Челябинска Наталья Котова прошлась по новому бульвару
28.07.2023
Рыцарские турниры и сражения башкирских батыров: стартует VII фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима».
28.07.2023
В Троицке житель Златоуста угнал такси, чтобы добраться на нем до дома
28.07.2023
На Южном Урале открыли новую станцию связи в честь 100-летнего юбилея Нязепетровского района
28.07.2023
Полицейские Катав-Ивановска спасли тонущего в гудроне щенка
«Дорожный рывок» в Челябинской области идет с опережением графика
12.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
07.07.2023
Семь муниципалитетов Челябинской области получат дополнительные средства на дороги
27.06.2023
В 2023 году выделены допсредства на ремонт важной дорожной артерии в Челябинской области
21.06.2023
Во всех районах Челябинска кипит работа по ремонту межквартальных проездов
Олег Гербер избран председателем Законодательного собрания Челябинской области
27.07.2023
Челябинская область активно модернизирует объекты культуры в рамках нацпроекта
26.07.2023
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023