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27.10.2022

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Дружинник
добровольные народные дружины
Алексей Текслер
Михаил Скоков
Законодательное Собрание Челябинской области
Общество
28.10.2022 09:49

Дружинника в Челябинской области можно будет узнать по синему жилету и красной повязке

В Челябинской области вводят единообразную форму одежды для народных дружинников - синие жилеты. Ранее каждому дружиннику выдавалась только нарукавная повязка красного цвета с соответствующей надписью.

Соответствующий законопроект, внесенный губернатором, рассмотрели депутаты на заседании Законодательного Собрания региона 27 октября 2022 года.

В соответствии с федеральным законом, народные дружинники должны иметь при себе удостоверение народного дружинника, носить форменную одежду и (или) использовать отличительную символику. Образцы устанавливаются законом субъекта РФ.

В Челябинской области добровольного помощника полиции можно узнать по красной нарукавной повязке с надписью «ДРУЖИННИК».

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков предложил оснастить народных дружинников единообразной форменной одеждой - жилетами.

Жилет народного дружинника будет изготавливается из водонепроницаемого ветрозащитного материала синего цвета, края изделия будут обработаны износостойкой тесьмой серого цвета. Допускаются и боковые накладные карманы.

На передней и задней частях жилета по линии талии будут нашиты светоотражающие полосы серого цвета, над полосой надпись белого цвета из светоотражающего материала «НАРОДНАЯ ДРУЖИНА» (на задней части).

На правой и левой полочках передней части жилета - вертикальные полосы из светоотражающего материала серого цвета, по центру левой стороны - нашивка синего цвета с надписью «НАРОДНАЯ ДРУЖИНА» из светоотражающего материала белого цвета.

По мнению начальника региональной полиции, единая форма одежды дружинников будет способствовать формированию у граждан положительного имиджа дружинников, усилению профилактического влияния на население в интересах обеспечения правопорядка и предупреждению преступлений.

Напомним, ранее Михаил Скоков обратился с инициативой к губернатору Алексею Текслеру о выделении 100 миллионов рублей из регионального бюджета на формирование стимулирующих выплат членам добровольной народной дружины. По поручению главы региона был разработан и принят законопроект по установлению ежеквартальных выплат гражданам, принимающим активное участие в охране общественного порядка. Размер выплаты составит 24 тысяч рублей в квартал. Расходы на эти цели предусмотрены в региональном бюджете.

Народные дружинники активно помогают полиции в борьбе с правонарушителями и поддержании общественного порядка.

Автор: Любовь Юрина
Дружинник
добровольные народные дружины
Алексей Текслер
Михаил Скоков
Законодательное Собрание Челябинской области
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В Магнитогорске с первого января подорожает проезд в трамвае

25.10.2022 20:55

Для Челябинска и Магнитогорска поставлены новые задачи по сокращению выбросов

25.10.2022 18:32

Анонсы событий и мероприятий на 26 октября (18+)

25.10.2022 18:13

В Челябинской области сегодня состоялась очередная отправка мобилизованных

25.10.2022 18:11

Экс-советник главы Челябинска Петр Конарев останется в СИЗО

25.10.2022 17:32

Граждане Италии считают, что их власти должны прекратить поддержку киевского нацистского режима

25.10.2022 17:12

Парк Калининского района сделал первый шаг к масштабному преображению

25.10.2022 17:12

ВТБ запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона

25.10.2022 17:09

«Орлан» начнет курсировать между Челябинском и Екатеринбургом в ноябре

25.10.2022 17:05

В Челябинской области задержали «закладчиц» с крупной партией наркотиков