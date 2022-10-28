Дружинника в Челябинской области можно будет узнать по синему жилету и красной повязке

В Челябинской области вводят единообразную форму одежды для народных дружинников - синие жилеты. Ранее каждому дружиннику выдавалась только нарукавная повязка красного цвета с соответствующей надписью.

Соответствующий законопроект, внесенный губернатором, рассмотрели депутаты на заседании Законодательного Собрания региона 27 октября 2022 года.

В соответствии с федеральным законом, народные дружинники должны иметь при себе удостоверение народного дружинника, носить форменную одежду и (или) использовать отличительную символику. Образцы устанавливаются законом субъекта РФ.

В Челябинской области добровольного помощника полиции можно узнать по красной нарукавной повязке с надписью «ДРУЖИННИК».

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков предложил оснастить народных дружинников единообразной форменной одеждой - жилетами.

Жилет народного дружинника будет изготавливается из водонепроницаемого ветрозащитного материала синего цвета, края изделия будут обработаны износостойкой тесьмой серого цвета. Допускаются и боковые накладные карманы.

На передней и задней частях жилета по линии талии будут нашиты светоотражающие полосы серого цвета, над полосой надпись белого цвета из светоотражающего материала «НАРОДНАЯ ДРУЖИНА» (на задней части).

На правой и левой полочках передней части жилета - вертикальные полосы из светоотражающего материала серого цвета, по центру левой стороны - нашивка синего цвета с надписью «НАРОДНАЯ ДРУЖИНА» из светоотражающего материала белого цвета.

По мнению начальника региональной полиции, единая форма одежды дружинников будет способствовать формированию у граждан положительного имиджа дружинников, усилению профилактического влияния на население в интересах обеспечения правопорядка и предупреждению преступлений.

Напомним, ранее Михаил Скоков обратился с инициативой к губернатору Алексею Текслеру о выделении 100 миллионов рублей из регионального бюджета на формирование стимулирующих выплат членам добровольной народной дружины. По поручению главы региона был разработан и принят законопроект по установлению ежеквартальных выплат гражданам, принимающим активное участие в охране общественного порядка. Размер выплаты составит 24 тысяч рублей в квартал. Расходы на эти цели предусмотрены в региональном бюджете.

Народные дружинники активно помогают полиции в борьбе с правонарушителями и поддержании общественного порядка.