25.09.2023
Челябинский спортсмен подтвердил титул чемпиона России по бадминтону
25.09.2023
Более 330 пьяных водителей выявили сотрудники ГИБДД за минувшую неделю
25.09.2023
В Челябинск проникнут «Лучи творчества»
25.09.2023
Игорь Курчатов: уральский след в науке: в Челябинске презентуют книгу о великом ученом
25.09.2023
В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты
25.09.2023
Очередные атаки ВСУ по объектам в Белгородской области
Дружный коллектив ГРЦ Макеева ярко и по-настоящему празднично отметил День машиностроителя
03.09.2023
Алексей Текслер рассказал челябинским лицеистам о своём видении передовых технологий
31.07.2023
Миасс по традиции празднично и дружно отметил День Военно-Морского флота
17.05.2023
Масштабное творчество: молодые специалисты ГРЦ Макеева провели выставку стендового моделизма
13.02.2023
Академику РАН из Миасса Владимиру Дегтярю вручена научная Демидовская премия
В престольный праздник кафедрального собора Челябинска стартует «Симеоновский фестиваль»
25.09.2023
В Челябинске к отоплению подключено 266 садиков и 48 школ
25.09.2023
Челябинская «пятерка» до конца сентября будет ходить по измененному маршруту
25.09.2023
На «Уфалейском благовесте» гостей ожидало духовное пиршество
24.09.2023
Настоящее чудо: После атаки ВСУ на штаб ЧФ рама иконы сгорела, а образ святого уцелел
24.09.2023