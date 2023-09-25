Дружный коллектив ГРЦ Макеева ярко и по-настоящему празднично отметил День машиностроителя

В Миассе (Челябинская область) работники и ветераны АО «ГРЦ Макеева» торжественно отметили свой профессиональный праздник – День машиностроителя.

Вечер пятницы, 22 сентября, сотни ракетостроителей провели в кругу коллег и прекрасных артистов в стенах родного дворца культуры и техники «Прометей».

Праздник начался уже в фойе, где звучал чарующий саксофон, а продолжился в зрительном зале. Теплое аудиопоздравление коллегам пришло от находящегося в командировке генерального директора, генерального конструктора Государственного ракетного центра, академика РАН Владимира Дегтяря.

Гордость за родное предприятие, его историю и современность, благодарность специалистам за их высокую работоспособность и талант, уверенность в завтрашнем дне и новых достижениях коллектива слышались в каждом слове. Владимир Дегтярь поблагодарил коллег за добросовестный труд и достойный вклад в реализацию программ и проектов Государственного ракетного центра, от души пожелал всем доброго здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых побед.

По традиции, в честь Дня машиностроителя за профессионализм, большой вклад в производственную и общественную деятельность поощрены лучшие из лучших работников ГРЦ.

Знаков отличия Государственной корпорации «Роскосмос» удостоены трое специалистов, еще 12 отмечены отраслевыми почетными грамотами и благодарностями. Награды областного и городского значения, благодарности руководства ГРЦ вручены 30 работникам. Четырем из них - начальнику группы Э.В. Юрьеву, инженеру Е.П. Тимоновой, инженеру-конструктору Г.В. Подкорытову, инженеру-конструктору второй категории Е.А. Большаниной – благодарности на торжественном вечере вручил исполняющий обязанности генерального директора АО «ГРЦ Макеева» Дмитрий Васильев.

Фееричным продолжением праздника стал концерт, организованный руководством и профкомом ГРЦ. Более часа зрители наслаждались блестящим выступлением артистов Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова республики Башкортостан. Это был их дебют на миасской сцене.

Восхитило и виртуозное мастерство танцоров, представивших программу «Танцы народов мира», и их великолепные костюмы. Каждый номер зал не только провожал, но и сопровождал бурными аплодисментами и восторженными возгласами «Браво!», «Молодцы!». Взаимное радушие и настоящее праздничное настроение царили в тот вечер в ДКиТ «Прометей», участников торжества не покидало чувство благодарности, радости и гордости, отмечает пресс-служба ГРЦ Макеева.