18.09.2023
ММК-Информсервис вошел в число победителей всероссийского хакатона по искусственному интеллекту
17.09.2023
Инспекторы чесменской ГИБДД спасли большегрузы из грязевого плена
16.09.2023
В Аргаяшском районе в столкновении с трактором погиб водитель легковушки, ребенок-пассажир в больнице
16.09.2023
В Челябинской области ВАЗ вылетел с трассы и опрокинулся, водитель и пассажир погибли
16.09.2023
Авария в Верхнеуральском районе унесла жизни трех человек
16.09.2023
Челябинск 18 сентября останется без телерадиовещания
Два здания усадьбы Хозяиновых в Каслях предложено внести в госреестр памятников истории и культуры РФ
06.09.2023
Бывшую баню на Монакова в Челябинске рекомендовали включить к госреестр памятников истории и культуры РФ
30.08.2023
На могильнике в Варненском районе обнаружили свежую распашку
12.08.2023
Два старинных здания на Кировке предлагается включить в госреестр памятников истории и культуры
05.08.2023
Жилой дом облисполкома на площади Революции в Челябинске частично оштукатурен
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023
Центробанк повысил размер ключевой ставки до 13%
15.09.2023
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
15.09.2023
Не все южноуральцы соглашаются провести обследование своих новорожденных
15.09.2023