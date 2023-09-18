Два здания усадьбы Хозяиновых в Каслях предложено внести в госреестр памятников истории и культуры РФ

Два здания усадьбы Хозяиновых в Каслях (Челябинская область) – по улице Ленина, 50 и 52 – предложено внести в государственный реестр памятников истории и культуры РФ как части одного ансамбля – с категорией «ОКН регионального значения».

Положительная экспертиза поступила в госкомитет охраны ОКН региона, который сообщает, что выявленные объекты культурного наследия расположены в историческом центре Каслей, сформировавшемся во второй половине XIX – начале XX века, и составляли усадебный комплекс Хозяиновых.

Усадьба была расположена непосредственно напротив храма Вознесения Господня, что свидетельствует о состоятельности и социальном положении ее владельца - купца Федора Прокопиевича Хозяинова, которому принадлежал торговый дом «Братья Хозяиновы» и который являлся представителем старообрядческой общины Каслинского завода.

Усадьба Хозяинова состояла из трех домов: главного двухэтажного усадебного дома - по улице Ленина, 52 и двух одноэтажных флигелей – по улице Ленина, 50 и 54. Флигель по улице Ленина, 54 был утрачен в 2015 году.

И главный усадебный дом, и здание флигеля стоят на бутовом фундаменте, выстроены из кирпича. Фасады оштукатурены и окрашены. Во флигеле сохранились историческая планировка, профилированные карнизы и плафонные тяги. Также сохранились две исторические печи-голландки. Кроме того, сохранился фрагмент брандмауэрной стены, некоторые хозяйственные постройки, а также фрагмент каменных въездных ворот.

«Сохранившийся комплекс – характерный и редкий сохранившийся пример усадьбы, свойственной исторической застройке уральских городов-заводов в XIX веке. Лицевые фасады главного усадебного дома и флигеля демонстрируют образец архитектурно-декоративного оформления эпохи эклектики второй половины XIX века, сочетающего народные и классицистические мотивы, и представленного также в ряде других зданий города, выстроенных в тот же период», - отмечается к экспертизе.