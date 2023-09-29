Движение по улице Российской в Челябинске закроют до весны 2024 года

Движение по улице Российской в Челябинске, на участке от Коммуны до проспекта Ленина, частично закроют до 31 марта 2024 года.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, данная мера вводится завтра, 30 сентября, в связи с началом второго этапа капремонта напорно-самотечного коллектора.

На время проведения работ движение будет организовано по временной схеме.

Городские власти просят водителей учитывать дорожную остановку и заранее планировать свой маршрут.