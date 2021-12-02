Двое щенков из Коркино срочно ищут дом, иначе им могут причинить зло

В Коркино (Челябинская область) на одном из предприятий родились двое щенков. Сейчас малышам около трех месяцев, и они могут попасть в беду.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» местная жительница, ей стало известно, что часть коллектива настроена категорически против пребывания четвероногих малышей на территории предприятия. Над сотрудницами, которые берут для них еду из столовой, смеются: мол, с помоями ходите. А одна работница и вовсе призывает ликвидировать щенков и даже предлагает способы, как с ними расправиться.

Малыши появились на свет у бездомной собаки, которую на предприятии подкармливают (в основном – охранники: получается, мужчины добрее некоторых женщин, считающих ненормальным желание людей из другого «лагеря» накормить маленьких живых существ, чтобы не дать им погибнуть голодной смертью). Жаль, что никому не пришло в голову стерилизовать собаку – это обошлось бы всему коллективу совсем не дорого, тогда она и не родила бы.

Агентство «Урал-пресс-информ» будет следить за судьбой черных, как ночь, и очень симпатичных малышей, которых жительница Коркино, узнавшая о сложной ситуации на предприятии, начала активно пристраивать.

Малышам срочно, очень срочно нужен дом. Иначе они могут просто исчезнуть. И концов не найдешь.

А тем сотрудницам, кому щенки мешают, хочется напомнить: причинение вреда животным – уголовная статья: 21-й век на дворе. И в области много зоозащитников, имеющих рычаги влияния.

Если кто-то заинтересовался очаровательными бездомышами, кто-то захотел подарить им дом или взять на передержку, обращайтесь по телефону: 8 (951) 449-78-36.