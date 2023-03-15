Джон Паркер: США провоцируют толчок к Третьей мировой войне

Американский активист, писатель и координатор Центра социальной справедливости имени Харриет Табман, один из лидеров партии социалистического единства США Джон Паркер ответил на вопрос, есть ли шанс на улучшение отношений между Россией и Соединенными Штатами.

По словам Паркера, людям важно понять, кто провоцирует ситуацию, а кто нет.

«С тех пор, как организация Варшавского договора была распущена в 1990 году, Соединенные Штаты дали обещание, что не будут расширять НАТО. В этом больше не было необходимости, и они сказали, что не будут расширяться, особенно на Восток. Но последние 20 лет НАТО удвоилось в размерах, и они расширились вокруг - тогда СССР, а теперь России. Причем страны НАТО сейчас находятся на ее границе и у границ Украины. Кроме того, Зеленский сказал, что он на самом деле хотел бы иметь ядерное оружие. На самом деле он первый призвал нанести ядерный удар по России», - отмечает американский активист.

Джон Паркер считает, что Россия оказалась в очень опасной ситуации. США провоцируют войну не только своими агрессивными действиями вблизи границ России, но прямо указывая режиму Зеленского не идти на переговоры по мирному урегулированию конфликта.

«И это политика отсутствия переговоров началась после 2014 года, когда Соединенные Штаты совершили государственный переворот на Украине. Это был поддержанный США госпереворот, направленный на подготовку открыто нацистских сил для насильственного свержения демократически избранного правительства. С тех пор они говорили Украине не вести переговоры, и не соблюдать Минские соглашения», – считает Паркер.

По мнению лидера партии социалистического единства США Паркера, для достижения прогресса в отношениях между нашими странами инициатива должна исходить от Соединенных Штатов. США должны быть готовыми к переговорам, а также прекратить свою агрессию и остановить поставки оружия Украине.

«Прямо сейчас американское оружие стоимостью более 70 миллиардов долларов убивает людей на Украине, а также жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Поэтому, для того чтобы был прогресс, США должны прекратить свою военную эскалацию и перестать поощрять воинственность украинских военных», – заключил Джон Паркер.