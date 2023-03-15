15.03.2023
В УПИ подвели итоги творческого конкурса «ZOV»
15.03.2023
В Челябинской области закрыто на карантин по ОРВИ три класса в трех школах
15.03.2023
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослых южноуральцев превышает эпидпорог
15.03.2023
В колонию Кыштыма приятель заключенного пытался пронести мефедрон в плавленом сыре
15.03.2023
Челябинский театр впервые ставит балет «Раймонда»
15.03.2023
Южноуральские коровы стали давать больше молока
Джон Паркер: США провоцируют толчок к Третьей мировой войне
13.03.2023
В Металлургическом районе пройдёт турнир памяти героя СВО
06.03.2023
Ирина Текслер побывала в зоне СВО с гуманитарной миссией
06.03.2023
Студенты челябинского колледжа своими руками смастерили печки для передовой
02.03.2023
Путин - об украинских неонацистах: Ничего у них не получится - мы их дожмём
В Челябинске до конца 2023 года построят пять детских садов
14.03.2023
Челябинский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада
14.03.2023
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023