Егор Ковальчук успешно защитил первый брендовый маршрут Челябинской области

Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук и генеральный менеджер турбюро «Спутник» Елена Колесникова сегодня, 22-го апреля, защитили на экспертном совете в Ростуризме первый региональный брендовый маршрут, получивший название «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!».

Созданием маршрута занималось Агентство международного сотрудничества Челябинской области совместно с туроператорами («Спутник», «Авиаспектр», «Одиссея», «Дискавери», «Вершина-тур», «Иннтур») при поддержке министерства экономического развития региона. Помощь в создании маршрута также оказали Агентство инвестиционного развития Миасского городского округа, Центр развития туризма Златоуста, Центр туризма и гостеприимства Саткинского муниципального района.

Работа длилась более полугода. Вначале специалисты сами проехали по объектам и сформировали нитку маршрута по Миассу, Златоусту, Сатке и Челябинску. Затем был подготовлен пакет документов, который минэкономразвития направило на согласование в АТОР.

В феврале в Челябинской области побывали эксперты Ассоциации туроператоров, которые проехали по маршруту, высказали свои замечания и дали рекомендации. В частности, первоначальное название было изменено с «Южный Урал: горы, озёра, металл!» на «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!». Кроме того, были включены дополнительные объекты турпоказа: краеведческие музеи в Златоусте и Миассе, естественно-научный музей Ильменского заповедника, дворец культуры «Магнезит». А вот смотровую площадку на Больших Айских притесах эксперты посоветовали убрать - необходимо ограждение обрыва и подъезд для автобуса.

Маршрут Челябинской области был очень тепло принят экспертным советом: он набрал самый высокий балл из трех защищавшихся регионов – 735 (у остальных около 600).

Как рассказала представитель Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Сукинова, к разработке брендового маршрута предъявляются очень высокие требования и по длине дневных переездов, и по стоимости на человека, и по качеству туристской навигации. Гостиницы на маршруте должны быть классифицированы не менее чем на две звезды. Дороги, подъездные пути, парковки должны быть доступны и безопасны для больших автобусов.

Оценивает и утверждает региональные брендовые маршруты экспертный совет из представителей Ассоциации туроператоров (АТОР) и Федерального агентства по туризму. При положительной оценке маршрут публикуется на официальных сайтах АТОР и Ростуризма.