Эксперты «Открытых НКО» объединили челябинские некоммерческие организации и СМИ: на встрече журналисты рассказали общественникам, как попасть на страницы средств массовой информации, а те поделились с прессой секретами работы с медиа.

Челябинские НКО каждый день помогают делать родной регион лучше. Детский Благотворительный Фонд «Андрюша» поддерживает одаренных детей Южного Урала в сфере искусства. «Искорка Фонд» помогает детям с онкологическими заболеваниями пройти лечение, реабилитацию, поддерживает их семьи на пути борьбы с болезнью. Фонд «Надежные люди» развивает в Челябинской области программу «Наставничество» и помогает детям-сиротам найти «своего взрослого» - проводника в большой мир. А некоммерческая организация «Добрые друзья» поддерживает семьи, воспитывающие детей-инвалидов – оказывает им правовою помощь и социальную поддержку.

Об активном развитии некоммерческого сектора Челябинской области говорит и успешное участие НКО в грантовых конкурсах. Напомним, по итогам второго конкурса Фонда президентских грантов 2022 года Челябинская область вошла в число пяти регионов-лидеров (не считая Москву и Санкт-Петербург) по числу поддержанных проектов – 68 победителя.

Примеров добрых дел, которые совершают челябинские НКО, много. Но зачастую некоммерческим организациями не хватает ресурсов, чтобы сделать свою работу «видимой» для большой аудитории. О том, как говорить о добрых делах чаще и громче, шла речь на медиавстрече, которую для журналистов и представителей третьего сектора команда портала «Открытые НКО» провела в Челябинске девятого сентября. Это уникальная всероссийская онлайн-платформа, она объединяет СМИ и некоммерческие организации, чтобы вместе менять жизнь вокруг. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Как отмечают организаторы, из всех регионов, где уже побывали эксперты dobro.live, челябинские СМИ отказались самыми открытыми в части работы с НКО, заинтересованными в новостях о добрых делах некоммерческих организаций. На встрече журналисты рассказали общественникам, как попасть на страницы медиа, поделились опытом работы с НКО.

«Несмотря на то, что СМИ обвиняют в том, что мы часто пишем «чернуху», пишем о ДПТ, ЧП, криминальные новости, по Яндекс метрике точно могу сказать: самые читаемые новости – о добре, - отмечает Юлия Реутова, главный редактор «Комсомольская правда – Челябинск». - О хороших людях, о людях, которые становятся примером, которые могут мотивировать. Это показывают замеры, мы это не придумываем. Если у вас есть истории таких людей, которые могут стать для кого-то источником вдохновения, кого-то поддержать, мы готовы всегда о них рассказывать».

Кстати, в Челябинской области есть по-настоящему доброе СМИ – первое профессиональное онлайн-издание региона, рассказывающее самые интересные новости области без «чернухи» и «официоза». Редактор «Хороших новостей» Александр Олексюк поделился своим опытом работы с некоммерческими организациями, рассказал, как порой рядовые темы превращались в интересные истории.

«Социально-ориентированные СМИ обязаны работать с НКО, - отметил Александр Олексюк. – Некоммерческие организации – это кладезь классных историй. Задача журналиста в том, чтобы их отыскать. Не у всех НКО есть опыт работы со СМИ, они в своей организации «не видят» по-настоящему интересные для журналистов темы. Поэтому им нужно помочь: приехать лично, поговорить, задать правильные наводящие вопросы».

Мария Бабенко, директор U24.ru Челябинск, отметила, что их редакции особенно интересны проекты НКО, которые помогают развитию спорта в регионе, благоустройства территорий, их готовы поддерживать информационно. А Алина Быкова, заместитель директора по развитию ИА «Урал-Пресс-Информ», посоветовала некоммерческим организациям еще при подготовке своих проектов прийти в редакции и посоветоваться, как интересно можно будет осветить проект в СМИ, что для этого нужно сделать на начальном этапе. Это поможет заложить в проект ту основу, те события, которые будут действительно интересны и НКО, и СМИ.

Именно в этом –в поиске общих точек, чтобы вместе говорить о добрых делах, некоммерческим организациям и медиа помогает платформа «Открытые НКО». О том, как работает проект, как к нему можно присоединиться рассказала pr-продюсер Ольга Кривц:

«Некоммерческие организации регистрируются на нашем сайте dobro.live. После регистрации представители НКО могут отправить заявку, а выпускающие редакторы доработают ее и предложат региональным и федеральным СМИ в зависимости от информационного повода. Важно, чтобы это были не отчеты и описания проектов, а, действительно, подготовленные вами материалы, которые команда проекта доработает, при необходимости уточнит информацию, но не напишет его с нуля. Ведь наша задача - еще и помочь НКО научиться писать, взаимодействовать со СМИ. Для этого уже два года у нас также работает лекторий – в разделе можно найти лекции экспертов о том, как работать со словом, с фото, с соцсетями, о секретах публичных выступлений, юридических аспектах работы СМИ и НКО и многом другом, что будет полезно в работе НКО».

Всего же за время работы проекта «Открытые НКО» на портале вышло больше шести тысяч материалов о работе НКО, свыше пяти тысяч публикаций вышли в федеральных и региональных СМИ.

Также команда проекта записывает подкасты «Истории успеха НКО». Еще одно из важных направлений работы – это обучение и помощь НКО в подготовке видеоконтента. Для этого «Открытые НКО» запустили бесплатный лайфхак-лекторий «Как просто снимать классное видео» - это курс лекций с интерактивными заданиями и практическими советами от кураторов. Сейчас идет обучение третьего потока.

Подробнее об этом направлении рассказала руководитель проекта «Открытые НКО» Александра Калашникова:

«Сегодня видео – это один из главных инструментов любой организации, которая хочет заявить о себе, потому что именно видеоконтент становится самым важным для аудитории. Вот несколько показательных цифр: 92 процента мобильных пользователей регулярно пересылают друг другу видео, и в 12 раз чаще они делятся именно видеоконтентом, чем текстом и изображениями».

Александра рассказала участникам встречи о главных секретах работы с видео: как правильно выбрать тему и героя для видеосюжета, на какие основные моменты обратить внимание при создании видео, какие ошибки чаще всего допускают НКО. Участники встречи разобрали конкретные примеры видеороликов, подготовленных некоммерческими организациями. Получился своего рода мастер-класс для НКО.