НКО Челябинска смогут получить субсидии на реализацию проектов

Общественные объединения, занимающиеся поддержкой и сохранением традиций и культур народов, проживающих на территории Челябинска, смогут получить финансирование из городского бюджета. Прием заявок стартует 14 марта.

Общая сумма бюджетных средств, предусмотренных на выделение субсидий, составляет 2,6 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Средства могут быть направлены на проведение конференций, форумов и иных мероприятий по вопросам укрепления межнационального согласия, сохранения и развития языков и культуры народов; проведение национальных и межнациональных фестивалей и праздников, дней национальных культур; участие в общероссийских и международных мероприятиях по сохранению и развитию национальных культур; проведение межнациональных спортивных мероприятий; организацию курсов родного языка и этнокультурных кружков; проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданской идентичности и профилактику экстремизма в молодежной среде, социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов.

Заявки принимаются с 14 марта до 14 апреля 2022 года. Для участия в конкурсе заявитель должен подать в администрацию Челябинска (площадь Революции, 2, кабинет 522) документы, предусмотренные положением о конкурсе.

С порядком предоставления субсидии можно ознакомиться здесь.

Получить дополнительную информацию о конкурсе можно у секретаря комиссии по предоставлению субсидии Эльмиры Дамировны Мурзомуратовой, телефон: 8 (351) 263-49-92.