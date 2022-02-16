16.02.2022
На ЮУЖД начал работу колл-центр для приема заявок от ветеранов магистрали на оказание волонтерской помощи
16.02.2022
В Челябинской области снижается суточное число заболевших ковидом южноуральцев
16.02.2022
В 2022 году Миасс получит пять новых троллейбусов и 12 автобусов
16.02.2022
В Челябинске три человека пострадали в ДТП со скорой
16.02.2022
Больше половины преступлений, совершенных в Челябинске в 2021 году, осталось нераскрытыми
16.02.2022
НКО Челябинска смогут получить субсидии на реализацию проектов
НКО Челябинска смогут получить субсидии на реализацию проектов
24.07.2020
Текслер – неравнодушным южноуральцам: Давайте созидать вместе
25.08.2017
В России увеличат число НКО – соискателей на президентских грантов
22.09.2016
Валерия Приходкина: За «Школу призывника» мы еще поборемся!
23.10.2015
В Челябинской области четыре НКО получили президентские гранты
В челябинской поликлинике два окна регистратуры на тысячу человек: как это объяснили в медучреждении
14.02.2022
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022
Не сделал Куляшов, не сделает и Ксензов: двустороннему движению на Советской и Пушкина не бывать
11.02.2022
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
10.02.2022
Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции
09.02.2022