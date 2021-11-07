Экстренное предупреждение для южноуральцев на седьмое ноября

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий –шквалистый ветер на фоне низкой температуры воздуха, ледяной дождь и мокрый снег.

«Седьмого ноября ожидаются местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, в горах до умеренных, на крайнем западе до сильных, местами отложение мокрого снега и гололеда на проводах», - предупреждает Челябинский Гидрометцентр.

Повышенная влажность воздуха может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

Прогнозируют шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, местами сильной. Гололедица может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

В ГУ МЧС предупреждают, в условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна.

Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, около остановок общественного транспорта, рекламных щитов и под деревьями.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

При усилении ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.