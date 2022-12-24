Елка желаний: Тракторозаводской район Челябинска присоединился к акции

Тракторозаводской район Челябинска присоединился к всероссийской акции «Елка желаний». 23 декабря в администрации района собрались депутаты, предприниматели, каждый из которых выполнит одно детское желание в качестве Деда Мороза. Глава района Юрий Кузнецов со словами, как важно сохранить в детях веру в чудеса как можно дольше, первым снял шар с «Елки желаний». За ним последовали депутат Законодательного собрания области и генеральный директор Группы компаний "БОВИД" Михаил Видгоф, председатель Совета депутатов района Владимир Горбунов, председатель Совета директоров района, генеральный директор ООО "Оптик-Центр" Артем Власенко и другие участники акции. В общей сложности они сделают 52 подарка. В этом году на Елке находились шары с желаниями детей из семей участников СВО на Украине.

Напомним, всероссийская акция проходит в четвертый раз по инициативе президента Российской федерации Владимира Путина, который лично участвует в акции, исполняя желания детей..