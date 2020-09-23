Еще шесть муниципалитетов Челябинской области объявили о старте отопительного сезона

В Челябинской области отопительный сезон стартовал еще в шести муниципальных образованиях.

Напомним, к понедельнику 21 сентября о начале отопительного сезона объявили 16 муниципалитетов, во вторник, 22 сентября, к ним присоединились еще девять городов и районов, в среду, 23 сентября, - еще шесть. Итого тепло в соцсферу и в ряде случаев дома стало поступать в 31 муниципалитете из 43.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры области, на 23 сентября отопительный сезон стартовал в следующих территориях: Копейский, Увельский, Чесменский, Брединский (соцсфера), Магнитогорский (соцсфера), Южноуральский (соцсфера).

Как уточнили в администрации Магнитогорска, в четверг, 24 сентября, начнется подача отопления в многоквартирные дома города. Соответствующее постановление подписал глава Сергей Бердников. «Тепло будет поступать в квартиры постепенно, в соответствии с графиком, согласованным с МП трест «Теплофикация», - уточнили в мэрии.

В минстрое уточнили, пока в министерство не представили информацию о начале отопительного сезона четыре муниципалитета: Миасский, Чебаркульский городские округа, Варненский и Сосновский районы. Отопительный сезон стартует в территориях в соответствии с постановлением, которое принимается главой муниципалитета.

Как сообщает администрация Сосновского района, в муниципалитете отопительный сезон начнется с 24 сентября. Соответствующее распоряжение уже подписал глава.

В Чебаркуле с 24 сентября тепло начнет поступать на объекты социальной сферы (детские учреждения, учреждения здравоохранения), с 26-го сентября - в жилые дома, а с первого октября начнется подключение промышленных объектов, сообщает администрация города.