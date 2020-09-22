В Челябинской области отопительный сезон начат еще в 9 муниципалитетах

В Челябинской области отопительный сезон стартовал еще в девяти муниципальных образованиях.

«С понедельника, 21 сентября, началось поэтапное подключение отопления в жилом фонде Локомотивного городского округа», - сообщают в администрации.

В Пластовском муниципальном районе тепло в жилой фонд начали подавать 22 сентября. «Тепло уже получили детские дошкольные учреждения, учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты населения», - уточняет районная администрация.

Отопительный период в Октябрьском районе также начинается с 22 сентября. «С 22 сентября Октябрьский участок АО «Челябоблкоммунэнерго» приступает к подаче тепловой энергии в лечебные и образовательные учреждения, жилому фонду и прочим потребителям», - отметили в администрации района.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве строительства и инфраструктуры региона, в Верхнеуральском и Каслинском районах тепло пока придет лишь в детские сады, школы и больницы, в Кизильском районе потеплеет только в дошкольных учреждениях.

Жилые дома начнут подключать после того, как в течении пяти дней средняя суточная температура не будет превышать плюс восемь градусов.

В Агаповском, Ашинском и Коркинском районах отопление начали подключать лишь в отдельных поселениях.

Напомним, по состоянию на 21 сентября в Челябинской области отопительный сезон стартовал в 16 муниципальных образованиях. Сегодня в ним добавилось еще девять.