Еткуль стал площадкой для регионального форума «Благополучная семья»

В Еткуле (Челябинская область) прошел региональный форум «Благополучная семья». Одновременно на пяти площадках состоялись мероприятия для детей и родителей, направленные на укрепление семейных ценностей и формирование приверженности к здоровому образу жизни.

На форуме, который торжественно открылся в районном доме культуры, присутствовали заместитель министра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова, председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих, председатель Союза женщин Челябинской области Наталья Баскова, заместитель председателя Союза женщин Челябинской области, посол культуры Союза женщин России от Челябинской области Ирина Холодкова, представители общественных организаций Челябинской области.

С приветственным словом к собравшимся обратился глава Еткульского района Юрий Кузьменков. «Я с большим удовольствием приветствую всех на региональном форуме «Благополучная семья». Хочу сказать большое спасибо нашим женским коллективам, которые доказали свою состоятельность и добились того, чтобы этот форум проходил именно на нашей территории. Отдельное спасибо областным руководителям, которые выбрали Еткульский район пилотной площадкой «Благополучной семьи» в рамках проекта «Новый вектор -2, - сказал глава - Благополучная семья – это основа общества и сейчас надо уделять как можно больше внимания именно нашим семьям. Институт материнства, институт детства, институт семьи должны быть как можно прочнее и сильнее, это укрепляет наше государство».

«Женсовет Еткульского муниципального района «Берегиня» создан в 2019 году. Создание женсовета стало новым полезным шагом в развитии и укреплении женского движения Еткульского района. В районный женсовет «Берегиня» влился женсовет Еманжелинского сельского поселения «Радушие», деятельность обоих стала не просто заметной, а действенной и влиятельной, и вышла за пределы района. В 2022 году Еткульский район был выбран для реализации одной из пяти площадок в рамках проекта Союза женщин Челябинской области «Новый вектор формирования ресурсов развития женских объединений-2», – отметила заместитель главы Еткульского района, член правления женсовета «Берегиня» Галина Ямгурова.

Одна из важнейших задач, которую ставили себе организаторы проекта, – формирование общественного мнения, ориентированного на пропаганду семейных ценностей и родительской успешности, многодетности в семье, возрождение внутрисемейных традиций.

За время работы площадки «Благополучная семья» в Еткульском районе женскими общественными организациями «Берегиня» (И. А. Киселева) и «Радушие (Е. С. Денисенкова), при поддержке и личном участии заместителя главы Галины Ямгуровой было проведено множество полезных встреч, мастер-классов, семинаров-практикумов для детей и родителей. Для проведения мероприятий приглашались ведущие областные спикеры – врачи, психологи, арт-терапевты.

В форуме, который подвел итоги работы площадки «Благополучная семья», приняли участие более 150 человек. Для них организаторы подготовили интересные и познавательные мероприятия на 5 образовательных площадках «Рисуем счастье» и «Сказкотерапия» в Библиополисе, «Счастливы вместе» для молодых супружеских пар в ЗАГСе, «Семейная картина» в Еткульском краеведческом музее, «Быть здоровым — это модно» в спортивном зале РДК.

«Мы очень рады, что наш район был выбран для реализации площадки «Благополучная семья». Это нас сплотило, ряды активисток женского движения района пополнились. За это время проведено множество встреч с семьями, в том числе с семьями мобилизованных, мы организовывали и проводили мероприятия, направленные на помощь и поддержку семей, и видели в глазах участников, что для них это действительно нужно и ценно. Итоговый форум «Благополучная семья» стал отличным завершением работы площадки, объединил семьи со всего Еткульского района, подарил возможность общения с уникальными специалистами. Уверена, что наше сотрудничество с Союзом женщин Челябинской области продолжится, мы обязательно ещё не раз поучаствуем в различных социальных проектах», — подытожила окончание работы форума Галина Ямгурова.