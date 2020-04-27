Эвакогоспитали Челябинска за три года войны приняли 483 военно-санитарных эшелона

В Историческом музее Челябинска работает выставка «Одна на всех Победа», один из разделов которой посвящен эвакогоспиталям, где в годы войны лечили раненых советских солдат. В этом разделе представлены предметы из фондов музея и медицинские инструменты из школы № 30 (во время войны там располагался госпиталь №1721).

В среднем солдат-новобранец на передовой находился всего 10-12 дней. Потом — либо смерть, либо ранение. С легкими ранениями солдата отправляли в медсанбат. Тяжелораненых эвакуировали в тыловой госпиталь, откуда они, как правило, возвращались обратно на фронт. Челябинск начал принимать тяжелораненых уже в июле 1941 года. Всего в Челябинской области было развернуто свыше 100 госпиталей — в больницах, школах, клубах и домах отдыха. Раненые прибывали на станцию Челябинск-Главный, где находился пункт разгрузки — бараки в 50 метрах от железнодорожных путей. На разгрузку военно-санитарного поезда давалось всего 2 часа. За это время раненых рассортировывали и распределяли по госпиталям, а дальше — очередной поезд.

Медсестрам выдавали пропуск, разрешающий ходить по ж/д путям (он представлен на выставке), иначе с потоком раненых было бы просто не справиться. Этот конвейер работал непрерывно. О масштабах его говорит такая цифра — лишь за первые 3 года войны Челябинск принял 483 военно-санитарных поезда.

Медицинские инструменты и медицинские приспособления, представленные на выставке, указывают на степень тяжести ранений у солдат, прибывших в Челябинск на лечение. Это огнестрельные ранения грудной и брюшной полостей, тяжелые контузии, ампутация конечностей. Лечили их, что называется, всем миром — и это не громкие слова, а реальность.

Женщины помогали ухаживать за больными, бесплатно шили постельное белье, собирали лечебные травы. Для добровольцев был выпущен «Учебник для санитарных дружинниц» и другие пособия, которые можно увидеть в витринах выставки.

Не хватало медикаментов и перевязочных материалов. Тогда по предложению начальника ЭГ № 1722 Тарасова при перевязках стал применяться озерный мох – сфагнум. Опыт челябинцев переняли в госпиталях Кургана, Копейска, Каменска-Уральского. Работники госпиталей заготавливали витамин С из сосновой хвои, ягод и листьев смородины. Применялись лечебные грязи и лекарственные растения (на выставке представлены пособия по их применению). Работники треста “Челябметаллургстрой” сконструировали установку для производства гипса из местного сырья (белой глины), дававшей 500 кг гипса ежесуточно. Чертежи установки были размножены и разосланы во все госпитали области. При госпиталях работали специальные отделения долечивания больных. Раненых принимали и курорты — нервно-соматический курорт «Увильды», туберкулезный санаторий «Золотая сопка», детский туберкулезный санаторий «Степное», Кособродский туберкулезный санаторий, нервно-соматический курорт «Сунгуль» на 350 коек».

Такой комплексный подход позволил вернуть в строй 78 % из числа солдат, проходивших лечение в госпиталях Челябинска. При этом смертность в них не превышала 0,3 %.

Всего за годы войны советские врачи возвратили в строй около восемнадцати миллионов раненых бойцов. Для сравнения: в вермахте в строй вернулась почти половина раненых, а в нашей армии — около трех четвертей.