Евросоюз закроет воздушное пространство для российских самолетов

Страны Евросоюза закроют свое воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ARD.

По данным СМИ, к настоящему моменту решения о закрытии своих воздушных пространств для России приняли Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония. С какого времени планируется ввести запрет, не уточняется.

Ранее крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa объявила, что из-за ситуации вокруг Украины на семь дней прекращает полеты в Россию и в её воздушном пространстве.

Напомним, что 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что целью спецоперации является денацификация и денационализация Украины.