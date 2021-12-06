Федерация профсоюзов Челябинской области помогла работникам крупной торговой сети защитить свои права

Юристы Федерации профсоюзов Челябинской области помогли работникам крупной торговой межрегиональной сети защитить свои права через суд.

Работодатель привлек водителей АО «Дикси Юг» к дисциплинарной ответственности за непрохождение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров. Работники являются членами профсоюза - за помощью они обратились в правовую инспекцию Федерации профсоюзов. Водителям оказали юридическую помощь, помогли в подготовке искового заявления, и правовой инспектор представлял их интересы в суде.

В ходе судебного разбирательства установлено, что работодатель нарушил процедуру привлечения работников к дисциплинарной ответственности: сроки нарушены, в приказе не прописано, за что работники привлечены и какой пункт должностной инструкции был нарушен, не учтены и объяснения работников. Также установлено, что отметка медработника о прохождении водителями предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров есть и в журнале, и в путевом листе.

Решением суда приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности водителей отменен ввиду отсутствия оснований. В пользу работников с работодателя взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 15-ти тысяч рублей, сообщила руководитель пресс-центра Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Касаткина.