06.12.2021
ВТБ защитит россиян от «кредитных мошенников»
06.12.2021
Преподаватели южноуральских вузов стали выпускниками цифровой школы Сбербанка
06.12.2021
Депутаты Госдумы предложили повысить выплаты по больничным работающим студентам
06.12.2021
«Я будущий ракетостроитель»: в Миассе названы победители творческого конкурса ГРЦ Макеева
06.12.2021
ММК стал первым в России предприятием с «золотым» статусом Investors in People
06.12.2021
Федерация профсоюзов Челябинской области помогла работникам крупной торговой сети защитить свои права
Федерация профсоюзов Челябинской области помогла работникам крупной торговой сети защитить свои права
24.11.2021
Инициатива Первого хлебокомбината: в Челябинской области возрождается подготовка профессиональных хлебопеков
14.10.2021
Конструктивный диалог: на АЗ «УРАЛ» состоялось заседание с заводским профсоюзом
23.07.2021
С праздником, работники торговли!
15.07.2021
Важен труд каждого – с праздником, металлурги и горняки!
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021
Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
02.12.2021
После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля
01.12.2021