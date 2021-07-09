Федерация профсоюзов Челябинской области поздравляет почтовиков

Федерация профсоюзов Челябинской области по случаю Дня российской почты, который отмечается в нашей стране во второе воскресенье июля (в этом году – 11-го числа), записала видеоролик, посвященный людям, чей труд связан с отраслью связи: почтальонам, операторам, водителям.

Как отмечают в областной федерации профсоюзов, социальные видеоролики о южноуральских тружениках – одно из направлений в рамках гранта, обладателем которого региональное объединение профсоюзов стало по итогам конкурса президентских грантов.

В течение года к профессиональным праздникам в региональных СМИ, на профсоюзных сайтах и в соцсети будут транслироваться видео, главными героями которых являются представители предприятий и организаций различных отраслей.