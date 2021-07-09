09.07.2021
Реконструкцию Парка Победы в Копейске обсудили на презентации проекта
09.07.2021
В трех районах Челябинска отключат горячую воду
09.07.2021
В Челябинске в пункте приема лома нашли снаряд
09.07.2021
Федерация профсоюзов Челябинской области поздравляет почтовиков
09.07.2021
Путин предложил продлить трассу М-12 до Тюмени и Челябинска
09.07.2021
В Челябинске на проспекте Победы продлили ограничение движения
Федерация профсоюзов Челябинской области поздравляет почтовиков
05.07.2021
Молодежная комиссия профкома завода "Урал" – лучшая
25.06.2021
Профсоюзы Челябинской области рекомендуют работодателям организовать вакцинацию от COVID-19
08.06.2021
Профсоюзы потребовали от Путина разобраться с индексацией пенсий
27.04.2021
Олег Екимов: Задача профсоюзов - добиваться достойной заработной платы и безопасных условий труда
Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска
09.07.2021
И снова Челябинск накрыло темно-серой шапкой химических выбросов
08.07.2021
Челябинские власти так и не привели в порядок «новую» остановку в Чурилово
07.07.2021
Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск
06.07.2021
Жители Брединского района просят губернатора вернуть им автобусный маршрут
06.07.2021