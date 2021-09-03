03.09.2021
Экс-полицейский из Усть-Катава, бравший взятки от похоронщиков, заплатит государству
03.09.2021
В Челябинске на улице Комарова высаживают шаровидные ивы
03.09.2021
Фестиваль «Продвижение» соберет в Челябинске танцоров и любителей уличной культуры
03.09.2021
В Магнитогорске житель Кизильского района «розочкой» порезал трех парней
03.09.2021
В Челябинской области в два раза выросло число заявок на семейную ипотеку от Сбера
03.09.2021
В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом почти восемь тысяч жителей
Фестиваль «Продвижение» соберет в Челябинске танцоров и любителей уличной культуры
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021