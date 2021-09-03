Фестиваль «Продвижение» соберет в Челябинске танцоров и любителей уличной культуры

В Челябинске в воскресенье, пятого сентября, по случаю приближающегося 285-летия города состоится фестиваль современных молодежных направлений «Продвижение».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, праздник на площади Революции объединит в одном месте танцоров и любителей уличной культуры.

Участников и гостей ждут хорошая музыка, зрелищные выступления и несчетное количество приятных сюрпризов от организаторов.

Зрителей смогут насладиться танцевальными битвами по хип-хопу и брейк-дансу, граффити-контестом, состязаниями по воркауту и показательными выступлениями по слэклайну, а также понаблюдать за соревнованиями по экстремальным видам спорта: BMX, скейтбордингу и кикскутерингу - самокатному спорту.

Начало праздника в 14 часов.