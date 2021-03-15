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Физики ЧелГУ обнаружили в челябинском метеорите удивительные частицы

Аспирантка физического факультета Челябинского государственного университета Галина Савостеенко нашла неизвестную ранее форму углеродных материалов во фрагментах метеорита, упавшего в 2013 году на город метеорита.

Как сообщили в пресс-службе ЧелГУ, физик проводила диссертационное исследование под научным руководством ректора, доктора физико-математических наук Сергея Таскаева.

«Во время исследования образцов метеоритной пыли в оптическом микроскопе мы увидели частицы, обладающие признаками кристаллической симметрии, – объяснила Галина Савостеенко. – Проведя более точный анализ с помощью методов электронной микроскопии мы с удивлением обнаружили, что кристаллы с осью симметрии шестого порядка состоят из чистого углерода. В природе кристаллы углерода (алмазы) обладают кубической симметрией и не могут иметь такой формы. Только экзотическая форма углерода – лонсдейлит (гексагональный алмаз) может выглядеть таким образом, но она никогда не наблюдалась в макроскопических масштабах».

По словам аспирантки, для дальнейшего исследования необходимо было извлечь частицу с подложки, но возникли трудности, так как она слишком мала – около 37 мкм. «Мой научный руководитель, ректор Сергей Таскаев, совместно с коллегами из Технического университета Дармштадта в Германии извлекли его и изучили с помощью методов микродифракции – оказалось, что это не алмаз, а углеродный кристалл, ограненный слоями графита. Совместно с корейскими коллегами из национального университета Кёнгпук в Корее с помощью первопринципных методов и методов молекулярной динамики исследовали возможность образования такого рода объектов, оказалось их центрами кристаллизации являются фуллерены или нанотрубки», - поделилась Галина.

Кроме того, в образцах пыли нашли минеральные нити длиной 0,1 – 1 миллиметр и 0,01 – 0,02 миллиметров. Они, по мнению физиков, образуются как при извержении вулканов, так и при пролете небесного тела сквозь атмосферу. Это меняет интерпретацию результатов ее наличия, например, в ледниковых кернах.

«Уникальные структуры, обнаруженные в метеоритной пыли, которые ранее не наблюдались, еще раз демонстрируют неограниченный потенциал природы для синтеза новых материалов», – рассказала Галина Савостеенко.

Свои доклады Галина Савостеенко представила на международных и всероссийских молодежных конференциях. Она готовит публикацию в международные научные журналы, а также завершает работу над диссертацией.

Фото: пресс-служба ЧелГУ