Фотолюбителей Челябинской области приглашают к участию в акции «Бессмертный фотополк»

Организаторы II областного конкурса фотолюбителей "Праздничные традиции Южного Урала" предлагают провести в рамках события акцию "Бессмертный фотополк" - сегодня актуальную как никогда по причине действующего режима самоизоляции.

"Всего-то надо сфотографировать портреты предков-победителей (вместе с потомками), которые мы все подготовили к шествию 9 мая. Не выходя из дома, палисадника или дачи. И присылать нам для участия в фотоконкурсе в номинациях "Семейный альбом" или "Портрет". Сроки конкурса для всех номинаций - до 30 июня. Но фотографии именно для этой акции лучше высылать ко Дню Победы!" - отмечает председатель жюри конкурса "Праздничные традиции Южного Урала" Павел Большаков.

Он обещает, что фотоконкурс поможет обессмертить наших победителей, не нарушая сложившихся традиций. Работы будут опубликованы на сайтах СМИ Челябинской области, министерства культуры региона, Челябинского государственного областного центра народного творчества и на страницах председателя жюри конкурса в социальных сетях .

"Это будет уникальная фотоакция в масштабах России", - уверен Павел Большаков.

Для участия в фотоконкурсе и для печати больших фотографии на стенды передвижных выставок, в фотоальбомах, каталогах и в прессе нужны тяжёлые файлы: 1-5 МБ (WEBP-файлы или JPEG-файлы): отсылать на почту, обязательно дублировать и на почту.

Все подробности - в положении о фотоконкурсе на сайте: http://ocnt.ru (публикация от седьмого апреля этого года "Продолжается прием работ в заочные конкурсы") или сверху на странице председателя жюри фотоконкурса.