Где южноуральцы смогут привиться от ковида на текущей неделе

Жители Челябинской области на предстоящей неделе, с 15 по 21 ноября, смогут поставить прививки от коронавирусной инфекции и гриппа в крупных центрах, в мобильных пунктах в торгово-развлекательных комплексах (ТРК) и в стационарных круглосуточных пунктах в больницах.

Областные МЕГА-ПУНКТЫ:

ЧЕЛЯБИНСК

с 15 по 21 ноября

- Дворец спорта «Юность», где одновременно проводят вакцинацию 20 мобильных бригад. Работа идет на двух этажах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, организованы отдельные вход и выход. Желающие могут поставить прививку с 10 до 20 часов.

МАГНИТОГОРСК

16 ноября

- Арена «Металлург» Работает восемь мобильных бригад. Прививку можно поставить с 10 до 20 часов по 16 ноября.

ВЫЕЗДНЫЕ пункты вакцинации будут работать в девяти муниципалитетах: Златоуст, Карталы, Копейск, Кыштым, Миасс, Магнитогорск, Сатка, Челябинск, Чесма. В ТРК будут работать мобильные бригады и открыты отдельные входы для вакцинации.

ЧЕЛЯБИНСК

16 ноября

- Гипермаркет «Лента» (ул. Черкасская, 23) - с 16 до 20 часов;

- железнодорожный вокзал (круглосуточно).

- ТК «Алмаз» - с 14 до 18 часов.

17 ноября

- Гипермаркет «Лента» (ул. Черкасская, 23) - с 16 до 20 часов;

- железнодорожный вокзал (круглосуточно).

- ТК «Алмаз» - с 14 до 18 часов.

18 ноября

- Гипермаркет «Лента» (ул. Черкасская, 23) - с 16 до 20 часов;

- железнодорожный вокзал (круглосуточно).

- ТК «Алмаз» - с 14 до 18 часов.

19 ноября

- Гипермаркет «Лента» (ул. Черкасская, 23) - с 16 до 20 часов;

- железнодорожный вокзал (круглосуточно).

- МФЦ (ул. Труда, 164) – с 10 до 14 часов.

20 ноября

- Гипермаркет «Лента» (ул. Черкасская, 23) - с 16 до 20 часов;

- железнодорожный вокзал (круглосуточно).

- ТК «КС» - с 12 до 15 часов

21 ноября

- Гипермаркет «Лента» (ул. Черкасская, 23) - с 16 до 20 часов;

- железнодорожный вокзал (круглосуточно).

- ТРК «Алмаз» - с 12 до 18 часов

- Ледовая арена «Трактор» - с 15 до 18 часов.

МАГНИТОГОРСК

16 ноября

- ТРК «Гостиный двор» (вход с проспекта Карла Маркса, первая очередь, второй этаж, справа от эскалатора) - с 12 до 20 часов;

- ТРК «Континент» (третий этаж, холл между развлекательным центром «Страна Мадагаскария» и кинотеатром) - с 12 до 20 часов;

- ТЦ «Лента» - с 12 до 20 часов;

- ТК «Джаз Молл» - с 12 до 20 часов.

- МИАСС

С 15 по 19 ноября

- администрация города - с 14 до 19 часов.

20 и 21 ноября

- администрация города - с 12 до 17 часов.

ЗЛАТОУСТ

С 15 по 19 ноября

- автовокзал – с 9 до 14 часов;

- ТРК «Агат» - с 13 до 19 часов;

- травмпункт (ул. Бушуева 14) – с 20 часов вечера до 8 часов утра.

20 и 21 ноября

- автовокзал – с 10 до 15 часов;

- ТРК «Агат» - с 10 до 15 часов;

- травмпункт (ул. Бушуева 14) – с 20 часов вечера до 8 часов утра.

КАРАТАЛЫ

- железнодорожный вокзал, медпункт – круглосуточно.

КОПЕЙСК

С 15 по 21 ноября

Дворец им. Кирова - с 10 до 18 часов;

КЫШТЫМ

20 и 21 ноября

- ТК «Радуга» - с 12 до 20 часов;

САТКА

с 15 по 21 ноября

- Дворец им. Строитель – с 14 до 19 часов.

ЧЕСМА

18 ноября

- ТЦ «Магнит» – с 10 до 14 часов.

19 ноября

- Центральный рынок – с 10 до 13 часов.

21 ноября

- ТЦ «Магнит» – с 10 до 14 часов.

В любое время дня и ночи южноуральцы смогут привиться и в КРУГЛОСУТОЧНЫХ пунктах. Подробные адреса на сайте коронавирус74.рф.

ЧЕЛЯБИНСК

- горбольница №2 (пр. Ленина, 82),

- ГКБ № 6 (травмпункт на ул. Румянцева, 28),

- ГКБ № 8 (ул. Горького, 18, поликлиника),

- ГКБ № 9 (травмпункт, ул. 5-я Электровозная, 5),

- ОКБ № 3 (поликлиника, пр. Победы, 287А).

село АГАПОВКА

Районная больница

АРГАЯШ

Районная больница

ВАРНА

Районная больница, приёмный покой

ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ

Городская больница, приёмный покой стационара

КАСЛИ

Районная больница, приёмный покой

КАТАВ-ИВАНОВСК

Районная больница, приёмный покой

КАРАБАШ

Городская больница, приёмный покой

КАРТАЛЫ

Городская больница, приёмный покой стационара

село КИЗИЛЬСКОЕ

Районная больница

КОРКИНО

- ГБ №1, травмпункт

- ГБ №2 (пос. Роза), приёмный покой инфекционного отделения

КЫШТЫМ

Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой

КУСА

Районная больница, приёмный покой

МАГНИТОГОРСК

ГБ № 1, приёмный покой

МИАСС

Городская больница №3 (с 19 до 22 часов).

село МИАССКОЕ

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

НЯЗЕПЕТРОВСК

Районная больница

ОКТЯБРЬСКОЕ

Районная больница, приёмный покой

САТКА

Районная больница, приёмный покой

ТРОИЦК

Медпункт пункт ЖД вокзала

УВЕЛКА

Районная больница, приёмный покой

ЧЕБАРКУЛЬ

Областная больница, приёмное отделение

Кабинеты вакцинации в ПОЛИКЛИНИКАХ медицинских учреждений региона работают ежедневно, в штатном режиме.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр.

Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время, медицинское учреждение.

После введения препарата от COVID-19 нужно избегать физических нагрузок; отказаться от алкоголя и не допускать перегрева и переохлаждения организма, побыть дома и постараться провести день без стрессов.

Чтобы не заболеть ещё до формирования иммунитета между двумя прививками и в течение двух недель после полной вакцинации надо поберечься (особенно людям старшего возраста). Обязательны при посещении общественных мест носить медицинскую маску; обрабатывать руки и соблюдать социальную дистанцию.