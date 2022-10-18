А где же зонтик?

У скульптуры фонтана в парке Пушкина исчез зонтик. Челябинцы обеспокоились: не так смонтировали или ошибка подрядчика?

Пост об этом появился в группе ВК «Пусть Котова знает».

«Это скульптура фонтана в парке Пушкина. Раньше был еще зонтик. Не смонтировали или подрядчики схалтурили?», - интересуется житель города.

«Это старинный фонтан, надо было делать, реставрировать. Куда заказчик смотрел? Срочно вернуть надо картинку, как было ранее! Это история города. Вот, так одним росчерком и переписали ее»,- пишет жительница города.

В администрации парка Пушкина успокоили. Фонтан консервируется на зиму. Зонтик всегда убирается. Это стандартная процедура. С наступлением весны все вернется на свои места.