Гехт – о вакцинации от ковида: Мы за добровольность и осознанность выбора

Челябинская область пока не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID ни для одной категории.

Об этом рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

В ответ на вопрос журналиста о том, планируется ли вводить в регионе обязательную вакцинацию от ковида, первый замгубернатора категорически ответила: «Нет. Мы за добровольность и осознанность выбора в этой части».

По мнению Ирины Альфредовны, добровольность вакцинации – это правильное решение.

«Я в течение двух недель наблюдаю и своих знакомых, и близких, которые (есть, конечно, и мемы на этот счет) прошли весь путь от отрицания и гнева до сертификата о вакцинации. Я думаю, что это добровольный путь, который мы все должны пройти. И это будет абсолютно правильно, потому что хочется уже работать в нормальных условиях, и чтобы медицина могла работать в нормальных условиях, а мы с вами встречались на мероприятиях, которые, к сожалению, были отменены и будут отменены на ближайшую перспективу», рассказала Ирина Гехт.

Напомним, в Челябинской области был отменен уже не один десяток массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Так, металлурги не смогут отметить свой профессиональный праздник, жители некоторый муниципалитетов не отпразднуют Дни городов и районов, запрещены культурные мероприятия, которые традиционно проводились в летнее время. Не состоятся и некоторые спортивные соревнования.

На этой неделе президент Владимир Путин заявил, что он не поддерживал и не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Сам глава государства привился вакциной «Спутник» еще в феврале. Вакцинировался и губернатора Челябинской области Алексей Текслер. И его первый зам Ирина Гехт уже даже первой в области ревакцинировалась.