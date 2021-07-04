04.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на пятое июля
04.07.2021
Южноуральцы, выезжающие отдыхать за пределы региона, смогут сдать тест на ковид лишь платно
04.07.2021
Челябинская область вдвое увеличивает число коек для лечения пациентов с ковидом
04.07.2021
В Челябинской области число случаев ковида превысило 67 тысяч
03.07.2021
В Челябинске троих подростков на матрасе унесло на середину Смолино
03.07.2021
Гехт рассказала о своем самочувствии после ревакцинации и когда южноуральцы смогут повторно привиться
Гехт – о вакцинации от ковида: Мы за добровольность и осознанность выбора
04.07.2021
Южноуральцы, выезжающие отдыхать за пределы региона, смогут сдать тест на ковид лишь платно
04.07.2021
Челябинская область вдвое увеличивает число коек для лечения пациентов с ковидом
03.07.2021
Гехт рассказала о своем самочувствии после ревакцинации и когда южноуральцы смогут повторно привиться
25.06.2021
Гехт: Любые капризы и желания жителей поощряем и всячески поддерживаем
Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля
02.07.2021
Какой будет погода в июле на Южном Урале
01.07.2021
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
01.07.2021
Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»
30.06.2021
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары
30.06.2021