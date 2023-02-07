Гербу Магнитогорска – 20 лет

Гербу города Магнитогорска (Челябинская область) исполнилось 20 лет - в современном исполнении символ города металлургов утвержден городским Собранием депутатов в конце января 2003 года.

Современный символ города может воспроизводиться в разных версиях: черный треугольник на серебряном поле с лентами голубого и красного цветов или дополнительно с гербом Челябинской области.

Кстати, ленты несут свой смысл.

«Голубой - обозначает орден Трудового Красного Знамени, которым Магнитогорск награжден в 1971 году. А красный - орден Ленина. Его Магнитка получила в 1979 году – в год своего 50-летия», - пояснил значение цветов спикер городского Собрания Александр Морозов.

Этими наградами город награжден за заслуги в индустриализации страны, развитие промышленного производства и значительный вклад в обеспечение разгрома немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне.

Символика треугольника в гербе многозначна. Это контур палатки первостроителей и горы Магнитной, символ полезного ископаемого - железной руды и центра чёрной металлургии.

«Герб внесен в Государственный геральдический регистр под номером 1134. Кстати, Геральдический комитет при Президенте РФ отметил герб Магнитогорска как лаконичный, не перегруженный знаками и в то же время достаточно символичный», - отметил Александр Олегович.

Этот Комитет дал самые благоприятные отзывы: «… Основная символико-композиционная идея превосходная по выразительности и лаконизму. Она заслуживает не только одобрения, но и того, чтобы служить примером для многих современных муниципальных символов».