Герои Отечества – гордость УФСБ России по Челябинской области

Сегодня, девятого декабря, в России отмечается памятная дата – День Героев Отечества. Сотрудники и ветераны УФСБ России по Челябинской области гордятся тем, что в разное время с ними в одном строю находились сослуживцы-земляки Герои Советского Союза и Российской Федерации.

В памятную дату сотрудники южноуральского ФСБ решили вспомнить и рассказать о трех героических сослуживцах.

Хамитов Александр Радикович. В 1996 году окончил Челябинское Высшее Танковое Командное Училище имени 50-летия Великого Октября. Служил в мотострелковых частях Уральского военного округа, командовал танковым взводом. Принимал участие в миротворческой операции российских войск в зоне вооруженного конфликта в Южной Осетии в 1998 году. За мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 2000 года гвардии капитану Хамитову присвоено звание Героя Российской Федерации. Сегодня генерал-майор Хамитов проходит службу в органах государственной безопасности.

А вот еще два героя уже не в строю.

Первый, это Григорий Тимофеевич Васев, Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, оперуполномоченный Магнитогорского городского отдела МГБ СССР по Челябинской области. Родился 24 декабря 1922 года в поселке Ново-Самарск Абзелиловского района Башкирской АССР. Он умер 31 декабря 2004 года.

Григорий Тимофеевич окончил среднюю школу в Магнитогорске, откуда был призван в Красную Армию. С июля 1943 года участвовал в боях Великой Отечественной войны. Командир звена 165-го гвардейского штурмового авиационного полка десятой гвардейской штурмовой авиадивизия 17 воздушной армии третьего Украинского фронта гвардии старший лейтенант Васев с июля 1943 года по март 1945 года выполнил 143 боевых вылета на самолетах «ИЛ-2» с бомбометанием, разведкой и штурмом живой силы и техники врага.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему лейтенанту Григорию Васеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8830).

После войны он работал в органах Комитета государственной безопасности СССР. Полковник в отставке жил в городе Ейске Краснодарского края, преподавал в Ейском военном авиационном институте.

Еще один героический сослуживец южноуральских чекистов - Виктор Васильевич Самойлин, Герой Российской Федерации, фронтовик, старший оперуполномоченный УКГБ при СМ СССР в Снежинске.

Родился 17 сентября 1924 года в городе Касли тогда еще Челябинской губернии. Умер 11 мая 2011 года. После окончания Таллинского военно-пехотного училища был направлен в 600 стрелковый полк 147 стрелковой дивизии 27 Армии первого Украинского фронта командиром батареи 120 миллиметровых минометов, затем командиром батареи 45 мм пушек. Участвовал в составе советских войск в освобождении городов Житомира, Бердичесва, Брусилова, Коростеня, Станислава, а также Польши, Германии, Чехословакии. Был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако из-за ранения не получил награду. Спустя 50 лет Указом Президиума Верховного Совета СССР ему присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая звезда».

По окончании службы в органах государственной безопасности подполковник в отставке Самойлин с 1967 по 1986 годы работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте приборостроения (ныне – Российский Федеральный ядерной центр – ВНИИ технической физики в Снежинске Челябинской области).