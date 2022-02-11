Сотрудники ГИБДД Челябинска провели ликбез для водителей общественного транспорта и напомнили им, что детей из транспорта высаживать нельзя, даже если у несовершеннолетних нет денег на проезд.

Профилактический рейд состоялся в связи с недавним случаем, когда 12-летняя девочка зашла в автобус и спросила, можно ли оплатить проезд картой. Водитель ответил, что можно. Дeвoчкa пpoшлa в caлoн, нaчaлa звoнить мaмe, чтoбы тa пepeвeлa ей необходимую сумму. Тем временем, шoфep paзoзлилcя, чтo eгo зacтaвляют ждaть, и в грубой фopмe пoтpeбoвaл, чтoбы peбeнoк вышeл из aвтoбyca.

Напомним, первого мая 2021 году вступил в силу закон об административной ответственности за принудительную высадку из общественного транспорта несовершеннолетнего, следующего без сопровождения взрослых. На водителя, высадившего ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, может быть наложен штраф.

Параллельно во время рейда сотрудники ГИБДД Челябинска провели разъяснительную работу с водителями и пассажирами общественного транспорта о профилактике мошенничества с использованием телефона и банковских карт.