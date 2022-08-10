ГИБДД Челябинской области поможет оформить водительское удостоверение беженцу из Украины

Госавтоинспекция Челябинской области окажет содействие в оформлении водительского удостоверения беженцу, прибывшему из Украины.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, о ситуации, в которую попала семья беженцев, стражи порядка узнали из публикации, появившейся сегодня, десятого августа, в одном из сообществ известной социальной сети. Бывшая жительница Запорожской области поделилась проблемой: у ее супруга, беженца из Украины, на руках остались лишь копия водительского удостоверения украинского образца, а также оригинал документов из автошколы. Сам оригинал удостоверения не сохранился – сгорел при пожаре. Получить же водительское удостоверение российского образца мужчине не удается.

На ситуации обратили внимание в ГУ МВД России по Челябинской области и региональной Госавтоинспекции.

Заместитель начальника правления ГИБДД Николай Косарев связался с автором сообщения, побеседовал с женщиной и объяснил, что действующее законодательство Российской Федерации в настоящее время не предусматривает выдачу российских национальных водительских удостоверений взамен утраченных иностранных, даже при наличии копии самого документа.

При этом сотрудники полиции с пониманием относятся к сложившейся ситуации и готовы оказать содействие в скорейшем разрешении возникшей проблемы. Уже завтра, 11-го августа, руководители Госавтоинспекции Челябинской области встретятся с семьей для того, чтобы разобраться во всех деталях и оказать возможную помощь в скорейшем возвращении главы семейства в ряды автомобилистов, в том числе сотрудники ГИБДД готовы оказать содействие по подбору автошколы и времени сдачи экзамена.

Отметим, процедура замены иностранных водительских удостоверений на удостоверения российские регулируется постановлением правительства России. С полным текстом постановления от 25 июня 2022 года №1143 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлением об обмене иностранных национальных водительских удостоверений в особом порядке» можно ознакомиться в официальном источнике.