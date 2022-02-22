ГИБДД проверяет, кто и как паркуется на местах для инвалидов в Челябинской области

В крупных городах Челябинской области Госавтоинспекция проводит широкомасштабную акцию по соблюдению правил парковки транспортных средств на местах для инвалидов.

За четыре дня сотрудники ГИБДД выявили 22 транспортных средства, которые были незаконно припаркованы на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья. В отношении водителей автомобилей были возбуждены дела об административных правонарушениях. Они оштрафованы на пять тысяч рублей.

«В случае парковки автомобиля на месте для граждан с ограниченными возможностями размещение знака «Инвалид» на транспортном средстве – обязательно. Опознавательные знаки «Инвалид» должны быть размещены спереди или сзади механических транспортных средств, управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов, в том числе детей-инвалидов», - сообщили в региональном полицейском главке.

Госавтоинспекция обращается к жителям Челябинской области с просьбой соблюдать права граждан с ограниченными возможностями здоровья, не парковать автомобили на местах, обозначенных табличкой «Инвалид», не имея на это права.

Напомним, ранее начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков обратил внимание коллег на участившиеся случаи эвакуации транспортных средств с парковочных мест, обозначенных дорожным знаком «Парковка для инвалидов» и принадлежащих водителям указанной категории, но не разместивших на лобовом стекле соответствующую табличку.