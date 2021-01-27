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ГК «Ариант» поможет завершить строительство Кафедрального собора в Челябинске

Александр Аристов (Группа компаний «Ариант») примет участие в финансировании знакового для всей Челябинской области проекта.

Христорождественский кафедральный собор возводят на северо-западной окраине Челябинска с 2014 года. Строительство растянулось во времени из-за проблем с финансированием. В августе 2020 года стало известно, что помощь Челябинской епархии в завершении проекта окажет Русская медная компания (РМК).

В конце прошлого года была достигнута договоренность об участии в проекте ГК «Ариант». Компания пожертвовала на строительство собора 150 миллионов рублей, дополнительно один миллиард рублей перечислил Александр Аристов, сообщает пресс-служба предприятия.

«Александр Михайлович неравнодушен к жизни своего города и всегда участвует в реализации значимых социальных проектов. Он активно занимается благотворительностью, помогает различным социальным организациям. И конечно, он не смог пройти мимо такого важного проекта, ведь Христорождественский кафедральный собор обещает стать самым величественным храмом в Челябинске. Он несомненно украсит город. ГК «Ариант» поддержала инициативу Александра Михайловича и приняла решение о финансировании объекта», - прокомментировал управляющий акционер Группы компаний «Ариант» Александр Кретов.

Благодаря участию меценатов будут покрыты расходы на строительство и внутреннее убранство собора. Сдать объект планируется в течение трех лет. Работы уже находятся в завершающей стадии. Высота здания - 67 метров. Собор сможет вместить одновременно три тысячи человек. На кровле храма появится смотровая площадка, где можно будет обозревать окрестности с 23-метровой высоты. Христорождественский кафедральный собор станет самым большим на Южном Урале.

Известно, что до 1931 года Христорождественский собор был главным православным храмом Челябинска и находился на том месте, где сейчас стоит оперный театр. В 1932 году собор снесли. Спустя 80 лет было решено возродить храм, для этого выбрали площадку на улице Салавата Юлаева.