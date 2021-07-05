Глава Аргаяшского района Игорь Ишимов привился от ковида

Глава Аргаяшского муниципального района (Челябинская область) Игорь Ишимов поставил первый компонент прививки от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Вместе с коллегами из администрации района поставил прививку от коронавируса, - рассказал на своей странице ВКонтакте Игорь Ишимов. - Я перенес ковид прошлой зимой, поэтому не понаслышке знаю всю коварность и тяжесть болезни».

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вакцинировался от коронавируса 21 июня 2021 года (поставил первый компонент). Глава региона призвал руководителей муниципалитетов показать пример жителям и привиться.

Совету губернатора последовали глава Сосновского района Евгений Ваганов, глава Ашинского муниципального района Вадим Сергеев, глава Саткинского района Александр Глазков, глава Челябинска Наталья Котова, глава Тракторозаводского района Челябинска Юрий Кузнецов, глава Карабашского городского округа (Челябинская область) Олег Буданов.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт первой в области уже ревакцинировалась (год назад поставила два компонента прививки и сейчас вновь привилась).