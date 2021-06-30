30.06.2021
В Октябрьском районе задержан насильник, надругавшийся над девочкой- подростком
30.06.2021
В Челябинской области из-за жары на три дня ограничат движение большегрузов
30.06.2021
В Аргаяше пьяный мужчина оказал сопротивление спасателям, которые пытались вытащить его из озера
30.06.2021
Два студента из Челябинска победили в V Международной олимпиаде по страхованию
29.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 30 июня
29.06.2021
В Копейске за взятку задержан главный инженер водоканала
Чиновники и спортсмены продолжают защищаться от ковида
29.06.2021
В Челябинской области мошенники от лица минздрава требуют от директоров приобретать вакцины от ковида
29.06.2021
Сенатор от Челябинской области вновь поднимает тему принудительной вакцинации
29.06.2021
Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 66 тысяч
28.06.2021
В Челябинске продолжается санобработка дворов и подъездов
В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара
29.06.2021
На территории семи городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»
29.06.2021
Челябинцы возмущены выбросами в жару и в период НМУ, минэкологии ничего не видит
28.06.2021
В Локомотивном, где жители уже больше недели без воды, новые аварии на водоводе
27.06.2021
Министр: Никто в Локомотивном не понимает, как осуществлять водоснабжение города
25.06.2021