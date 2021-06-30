Чиновники и спортсмены продолжают защищаться от ковида

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
- Здрасьте, здрасьте, мальчики, - киваю машинально в ответ подросткам, синхронно свесившим головы
На житейских перекрестках
На житейских перекрестках
30.06.2021

«Ах, что это был за поцелуй!»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 29 июня 2021 года, на торгах проданы федеральный 100% пакет акций АО «Международный аэро
29.06.2021

Аэропорт Магнитогорска продан с рекордным превышением начальной цены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске уже несколько дней температура превышает 30 градусов. Люди с трудом переносят подобн
29.06.2021

Как в зоопарке Челябинска справляются с жарой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завтра, 30 июня, состоится президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках традиционной «п
29.06.2021

Южноуральцы шлют вопросы на прямую линию с президентом в надежде быть услышанными
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Член Совета Федерации Федерального собрания РФ (представитель исполнительной власти Челябинской о
Коронавирус
Коронавирус
29.06.2021

Сенатор от Челябинской области вновь поднимает тему принудительной вакцинации
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.06.2021

В Октябрьском районе задержан насильник, надругавшийся над девочкой- подростком
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.06.2021

В Челябинской области из-за жары на три дня ограничат движение большегрузов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.06.2021

В Аргаяше пьяный мужчина оказал сопротивление спасателям, которые пытались вытащить его из озера
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.06.2021

Два студента из Челябинска победили в V Международной олимпиаде по страхованию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на 30 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.06.2021

В Копейске за взятку задержан главный инженер водоканала
Вакцинация
Общество
30.06.2021 09:58

Чиновники и спортсмены продолжают защищаться от ковида

Глава Карабашского городского округа (Челябинская область) Олег Буданов поставил первый компонент прививки от коронавирусной инфекции COVID-19.

«В октябре прошлого года я переболел ковидом в легкой форме, практически бессимптомно. И время подошло, да и выработанные антитела начали стремительно снижаться», - поделился Олег Буданов в своем аккаунте в соцсетях. Во вторник, 29 июня, глава поставил первый компонент прививки Спутник V или Гам-Ковид-Вак.

«Делаю прививку, потому что очень не хочу болеть, переживаю за своих близких, родных и всех, кто взаимодействует со мной», - пояснил Олег Буданов.

Кроме того, поставили первую прививку от COVID-19 игроки основного состава БК «Челбаскет» под предводительством директора клуба. «Большое спасибо персоналу Городской больницы №2 за радушный приём, кстати, совсем не больно», - отмечают баскетболисты.

На прошлой неделе вакцинировались от коронавируса игроки, тренеры и персонал хоккейного клуба «Металлург».

К настоящему моменту регион уже получил 484 тысячи 530 доз вакцины, из них 463 тысячи 80 доз – Спутник V (Гам-Ковид-Вак), 17 тысяч 550 доз - «Эпи-ВАК-Корона» и три тысячи 90 доз – «Кови-Вак».

Первым и вторым компонентом привиты уже более 315 тысяч южноуральцев, первым компонентом – порядка 410 тысяч человек. Для создания коллективного иммунитета планируется привить 1,6 миллиона жителей.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вакцинировался от коронавируса 21 июня 2021 года (поставил первый компонент). Глава региона призвал руководителей муниципалитетов показать пример жителям и привиться.

Его совету последовали глава Сосновского района Евгений Ваганов, глава Ашинского муниципального района Вадим Сергеев, глава Саткинского района Александр Глазков.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт первой в области уже ревакцинировалась (год назад поставила два компонента прививки и сейчас вновь привилась), глава Челябинска Наталья Котова, глава Тракторозаводского района Челябинска Юрий Кузнецов.

Автор: Любовь Юрина
Вакцинация
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
- Здрасьте, здрасьте, мальчики, - киваю машинально в ответ подросткам, синхронно свесившим головы
На житейских перекрестках
На житейских перекрестках
30.06.2021

«Ах, что это был за поцелуй!»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 29 июня 2021 года, на торгах проданы федеральный 100% пакет акций АО «Международный аэро
29.06.2021

Аэропорт Магнитогорска продан с рекордным превышением начальной цены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске уже несколько дней температура превышает 30 градусов. Люди с трудом переносят подобн
29.06.2021

Как в зоопарке Челябинска справляются с жарой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завтра, 30 июня, состоится президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках традиционной «п
29.06.2021

Южноуральцы шлют вопросы на прямую линию с президентом в надежде быть услышанными
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Член Совета Федерации Федерального собрания РФ (представитель исполнительной власти Челябинской о
Коронавирус
Коронавирус
29.06.2021

Сенатор от Челябинской области вновь поднимает тему принудительной вакцинации
Коронавирус
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.06.2021

В Челябинской области мошенники от лица минздрава требуют от директоров приобретать вакцины от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.06.2021

Сенатор от Челябинской области вновь поднимает тему принудительной вакцинации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.06.2021

Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 66 тысяч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.06.2021

В Челябинске продолжается санобработка дворов и подъездов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Антициклон установил аномально-жаркую погоду на территории Челябинской области, которая продлится
Среда обитания

В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара

29.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На территории семи муниципальных образований Челябинской области установились неблагоприятные мет
Среда обитания

На территории семи городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»

29.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске установились неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) на фоне жаркой погоды.
Среда обитания

Челябинцы возмущены выбросами в жару и в период НМУ, минэкологии ничего не видит

28.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В выходные, 26 и 27 июня, на магистральном водоводе Локомотивного городского округа (Челябинская
Общество

В Локомотивном, где жители уже больше недели без воды, новые аварии на водоводе

27.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти и руководители ЖКХ Локомотивного городского округа (Челябинская область) не понимают, как
Общество

Министр: Никто в Локомотивном не понимает, как осуществлять водоснабжение города

25.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Горожане предлагает чиновникам Челябинска лично сесть за руль ночью и протестировать «островки бе
Общество

Горожане предлагают чиновникам Челябинска лично сесть за руль ночью и протестировать «островки безопасности»

24.06.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

30.06.2021 10:56

В Октябрьском районе задержан насильник, надругавшийся над девочкой- подростком

30.06.2021 10:49

В Челябинской области из-за жары на три дня ограничат движение большегрузов

30.06.2021 10:27

В Аргаяше пьяный мужчина оказал сопротивление спасателям, которые пытались вытащить его из озера

30.06.2021 10:16

«Ах, что это был за поцелуй!»

30.06.2021 09:58

Чиновники и спортсмены продолжают защищаться от ковида

30.06.2021 09:56

В среду в Челябинской области – аномальная жара

30.06.2021 09:21

Два студента из Челябинска победили в V Международной олимпиаде по страхованию

29.06.2021 23:02

Аэропорт Магнитогорска продан с рекордным превышением начальной цены

29.06.2021 18:47

Анонсы событий и мероприятий на 30 июня

29.06.2021 18:06

Как в зоопарке Челябинска справляются с жарой

29.06.2021 17:34

Передвижные салоны связи от МегаФона

29.06.2021 17:22

В Копейске за взятку задержан главный инженер водоканала

29.06.2021 17:21

В Златоусте горит дом известного врача Рашида Шакурова

29.06.2021 16:37

В Магнитогорске задержан контрабандист

29.06.2021 16:36

Проект «Плодушка вместе с Олегом Митяевым подвел итоги – спектаклем и концертом

29.06.2021 16:26

В Челябинской области мошенники от лица минздрава требуют от директоров приобретать вакцины от ковида

29.06.2021 16:25

В Челябинской области за взятки будет судить экс-полицейского и директора автошколы

29.06.2021 16:16

В Агаповском районе третьи сутки ищут тело утонувшего мужчины

29.06.2021 16:08

Лжеполицейская «развела» челябинку на полмиллиона рублей

29.06.2021 16:07

В Магнитогорском городском Собрании спели гимн города

29.06.2021 16:06

Жители Златоуста пожаловались на прорыв трубы горячего водоснабжения

29.06.2021 15:52

Южноуральцы шлют вопросы на прямую линию с президентом в надежде быть услышанными

29.06.2021 14:50

Сенатор от Челябинской области вновь поднимает тему принудительной вакцинации

29.06.2021 14:46

Пенсионер из Кизила пытался откупиться от полицейских овцами

29.06.2021 14:07

Житель Троицка ответит за убийство егеря

29.06.2021 13:57

Жители Копейска, взявшие в заложники семейную пару, чтобы выбить долг, заявили, что не виновны

29.06.2021 13:57

Миасс примет второй этап Кубка Южного Урала по горному велосипеду

29.06.2021 13:47

Металлурги ЧЦЗ запустят в Шершни молодь сазана

29.06.2021 13:28

Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка

29.06.2021 12:17

Более 25 тысяч деревьев высадили сотрудники РМК в рамках акции «Сад памяти»

29.06.2021 11:46

Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 66 тысяч

29.06.2021 11:06

В Челябинской области из-за жары ограничили движение большегрузов

29.06.2021 10:36

В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара

29.06.2021 10:18

В Челябинске мужчина избил дедушку за сделанное замечание

29.06.2021 10:17

В трех поселках Челябинской области в субботу ограничат электроснабжение

29.06.2021 10:06

Территорию «Зигальги» зачищают от капканов

29.06.2021 09:58

На территории семи городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»

29.06.2021 09:56

Во вторник в Челябинской области жарко, в западных и юго-западных районах - дожди

28.06.2021 22:16

Утрата трудоспособности не приговор. Избавляемся от непосильных долгов по закону

28.06.2021 20:50

Алексей Текслер нашел вариант решения проблемы с водой в Локомотивном

28.06.2021 18:54

Анонсы событий и мероприятий на 29 июня

28.06.2021 18:39

Мэрию Локомотивного ждут кадровые изменения из-за нерешенных проблем с водой

28.06.2021 18:20

Дети Магнитогорска рисуют гимн

28.06.2021 18:07

На вокзалах ЮУЖД продолжают действовать противоэпидемические меры

28.06.2021 17:51

Ростелеком установил в Челябинске первые умные опоры

28.06.2021 17:07

Тонут и выпадают из окон: в Челябинской области участились случаи гибели детей

28.06.2021 16:49

Южноуральцы просят объяснить, почему наши морковь и свекла стали намного дороже бананов

28.06.2021 16:32

День семьи, любви и верности: какие цветы подарить 8 июля

28.06.2021 16:18

Знакомые попросили: челябинка отвезла в колонию посылку с наркотиком

28.06.2021 15:11

Программа операционной трансформации ЧЦЗ решает экологические проблемы Челябинска

28.06.2021 15:00

Курчатовский район с размахом отметил День молодежи

28.06.2021 14:55

Челябинки взяли огромные кредиты, чтобы перевести деньги аферистам

28.06.2021 14:34

В Челябинске на пит-стоп остановились участники международного ралли «Шелковый путь»

28.06.2021 14:32

Жители Локомотивного остаются без воды, власти хранят молчание

28.06.2021 14:30

Жара — не помеха

28.06.2021 14:09

В Каслях сотрудник колонии помог сбежать заключенному

28.06.2021 14:03

В Карабаше арестован полицейский, избивший задержанного

28.06.2021 13:56

Дебоширы, угрожавшие полицейским, отправлены в колонию

28.06.2021 13:53

Слушатели военного учебного центра при ЮУрГУ приняли присягу

28.06.2021 13:25

Жители Еманжелинска переживают за низкий темп ремонтных работ в детсаду №26

28.06.2021 13:01

Челябинец стал чемпионом России в прыжках с шестом

28.06.2021 13:00

В Челябинске будут судить мошенника – специалиста по IT-технологиям

28.06.2021 12:59

Засохшие деревья и кустарники в Челябинске заменят только к началу осени

28.06.2021 12:21

В Челябинске продолжается санобработка дворов и подъездов

28.06.2021 12:06

Жители Залесья, где во время грозы загорелся дом, вновь просят губернатора о помощи

28.06.2021 11:24

Челябинская область наращивает темпы инфицирования ковидом, выйдя на уровень ноября и марта

28.06.2021 11:10

Масочный режим: Котова потребовала в разы увеличить количество проверок

28.06.2021 11:08

Котова поздравила Антипова с переизбранием на должность главы Курчатовского района

28.06.2021 11:06

В Челябинске начинается третий этап опрессовок

28.06.2021 10:55

В Челябинской области состоялась самая массовая отправка призывников

28.06.2021 10:41

Челябинцы возмущены выбросами в жару и в период НМУ, минэкологии ничего не видит

28.06.2021 10:06

В понедельник у православных начинается Петров пост

28.06.2021 10:04

Южноуральцев ждет изнуряющая жара

28.06.2021 09:13

НМУ установились на территории пяти городов Челябинской области

27.06.2021 22:45

В понедельник в Челябинской области жара и местами дожди

27.06.2021 22:01

Анонсы событий и мероприятий на 28 июня

27.06.2021 17:56

В Челябинске появилась стена для свободного рисования граффити

27.06.2021 15:49

В Челябинском зоопарке пополнение - «два комочка позитива», двое рысят

27.06.2021 15:23

Роспотребнадзор оценил качество водопроводной воды в Челябинске

27.06.2021 15:05

В Локомотивном, где жители уже больше недели без воды, новые аварии на водоводе

27.06.2021 14:34

В Златоусте утонул семилетний мальчик

27.06.2021 11:54

В 2021 году в «Саду памяти» Челябинской области высажено 412 тысяч деревьев

27.06.2021 11:29

За сутки в Челябинской области выявлено уже 160 новых случаев ковида

27.06.2021 11:17

Глава Челябинска и глава Тракторозаводского района привились от ковида

26.06.2021 21:08

Ковид отменил проведение юбилейного этнофестиваля на Аркаиме

26.06.2021 20:46

В Челябинске открывается форум для профессиональных актёров области

26.06.2021 20:27

За сутки в Челябинской области выявлено 149 новых случаев ковида

26.06.2021 16:11

Прощание с архитектором Борисом Маевским

25.06.2021 21:11

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели мотоциклиста, уходившего от погони

25.06.2021 20:46

В выходные в Челябинской области жара, ливни, грозы и град

25.06.2021 20:31

Анонсы событий и мероприятия 26 и 27 июня

25.06.2021 17:48

В Златоусте открывают дополнительную госпитальную базу в связи с ростом заболевших ковидом

25.06.2021 17:09

Беременным разрешили прививаться от ковида

25.06.2021 16:53

Полицейские Челябинска спасли людей и кота на пожаре

25.06.2021 16:47

В Магнитогорске начались поборы с родителей первоклассников

25.06.2021 16:35

Гехт: Любые капризы и желания жителей поощряем и всячески поддерживаем

25.06.2021 16:33

В Челябинске на блогера, который пытался «зачистить» вокзал от цыганок, написали заявление в полицию

25.06.2021 16:31

Профсоюзы Челябинской области рекомендуют работодателям организовать вакцинацию от COVID-19

25.06.2021 16:30

Актриса НХТ Ксения Бойко одержала победу в «Параде победителей»

25.06.2021 16:18

В Челябинске открыли памятник врачам, борющимся с коронавирусом