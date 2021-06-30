Чиновники и спортсмены продолжают защищаться от ковида

Глава Карабашского городского округа (Челябинская область) Олег Буданов поставил первый компонент прививки от коронавирусной инфекции COVID-19.

«В октябре прошлого года я переболел ковидом в легкой форме, практически бессимптомно. И время подошло, да и выработанные антитела начали стремительно снижаться», - поделился Олег Буданов в своем аккаунте в соцсетях. Во вторник, 29 июня, глава поставил первый компонент прививки Спутник V или Гам-Ковид-Вак.

«Делаю прививку, потому что очень не хочу болеть, переживаю за своих близких, родных и всех, кто взаимодействует со мной», - пояснил Олег Буданов.

Кроме того, поставили первую прививку от COVID-19 игроки основного состава БК «Челбаскет» под предводительством директора клуба. «Большое спасибо персоналу Городской больницы №2 за радушный приём, кстати, совсем не больно», - отмечают баскетболисты.

На прошлой неделе вакцинировались от коронавируса игроки, тренеры и персонал хоккейного клуба «Металлург».

К настоящему моменту регион уже получил 484 тысячи 530 доз вакцины, из них 463 тысячи 80 доз – Спутник V (Гам-Ковид-Вак), 17 тысяч 550 доз - «Эпи-ВАК-Корона» и три тысячи 90 доз – «Кови-Вак».

Первым и вторым компонентом привиты уже более 315 тысяч южноуральцев, первым компонентом – порядка 410 тысяч человек. Для создания коллективного иммунитета планируется привить 1,6 миллиона жителей.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вакцинировался от коронавируса 21 июня 2021 года (поставил первый компонент). Глава региона призвал руководителей муниципалитетов показать пример жителям и привиться.

Его совету последовали глава Сосновского района Евгений Ваганов, глава Ашинского муниципального района Вадим Сергеев, глава Саткинского района Александр Глазков.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт первой в области уже ревакцинировалась (год назад поставила два компонента прививки и сейчас вновь привилась), глава Челябинска Наталья Котова, глава Тракторозаводского района Челябинска Юрий Кузнецов.