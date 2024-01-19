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18.01.2024

Лидером по числу зарубежных поездок жителей Челябинской области в январские каникулы стал Казахстан
ЮУЖД
Аргаяш
Происшествия
19.01.2024 04:44
Фото: Глава Аргаяшского района, группы ВКонтакте «Куда пойти в Аргаяше?» и «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!»

Жительница Аргаяша чудом спасла школьницу, которую едва не задавил поезд (ВИДЕО)

В Челябинской области на станции Аргаяш 17 января в дневное время поезд вынужденно остановился на пешеходном переходе и простоял около получаса. Школьница решила пролезть под составом, а он в это время начал движение. Девочку спасла стоявшая рядом женщина, которая в последний момент сумела вытянуть ребенка.

«Благодарю жительницу села Юлию Мучкину, которая вовремя среагировала и успела спасти ребенка», - написал глава Аргаяшского муниципального района Игорь Ишимов на своей официальной странице в соцсетях.

Как пояснили в пресс-службе ЮУЖД,17 января 2024 года грузовой состав вынужденно остановился на станции Аргаяш, перекрыв пешеходный переход с 12 часов 34 минут до 13 часов двух минут. Незапланированная 28-минутная стоянка произошла в связи с необходимостью проведения снегоуборочных и маневровых работ. В компании заверяют, что расцепить грузовой состав в зоне пешеходного перехода технологически не представлялось возможным.

Очевидец происшествия Ирина Л. рассказала подробности в группе «Куда пойти в Аргаяше?» ВКонтакте. По ее словам, многие дети и подростки, не дождавшись, когда поезд освободит переход, стали пробираться между вагонами и под составом. Поезд тронулся с места в тот момент, когда под составом пролезала маленькая школьница.

«Перед тем, как поезд поехал, не было голосового оповещения, что мол "с такого-то пути отправляется состав". Несколько раз тепловоз свистел, но при этом не трогался с места. Я звонила на станцию Аргаяш, однако там никто не ответил. Когда он всё-таки поехал, мы в последний момент успели вытащить девочку из-под колёс», - утверждает Ирина.

Об этом же пишет Яна Миронова в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!». По ее словам, в данном случае не было объявлено, что состав начинает движение. «В администрации ответили на это тем, что был подан звуковой сигнал, но все находящиеся там люди утверждают, что сигнала не было», - утверждает Яна.

В ЮУЖД заверяют, что все положенные оповещения были сделаны. «Для обеспечения безопасности граждан перед началом перемещения грузового состава в зоне перехода в 12:34 было дважды сделано объявление по громкой связи. В 12:36 грузовой состав занял пешеходный переход. В 13:00 по громкой связи трижды предупредили о начале движения грузового состава. В 13:02 он выехал с пешеходного перехода, освободив проход для граждан», - рассказали в ЮУЖД. Во всем детально придется разобраться комиссии и надзорному ведомству.

 

В ЮУЖД подчеркнули, что данный случай – неординарный. «Этот участок малодеятельный, тем не менее, по разным причинам непродолжительная остановка поезда в пределах пешеходного перехода возможна», - пояснили в ЮУЖД.

Начальник станции Светлана Коробченко на следующий день в ходе встречи с главой уточнила, что маневровый состав вынужденно остановился в тот момент, когда на путях работала снегоочистительная машина.

«При начале движения машинист маневрового поезда подал соответствующий сигнал, по громкой связи было дано объявление. Все это, по словам начальника станции, зафиксировано на скоростемерной ленте, расшифровка записи ведется. По факту случившегося проводится проверка», - добавил глава со слов Светланы.

Яна Миронова просит губернатора обратить внимание на проблему: «Ответственности с людей не снять, но и властям безразлично на эту проблему. Получаем одни отписки, никаких действий. Ежедневно все дети и люди в целом, которые живут за линией рискуют своей жизнью».

ЮУЖД и глава района призывают жителей неукоснительно соблюдать правила перехода через железнодорожные пути, обращая особое внимание на звуковые сигналы локомотива и объявления по громкой связи.

«Состав может начать движение в любой момент, и последствия от полученных травм могут быть несоизмеримо тяжелее, чем потраченное время», - отметили в ЮУЖД и принесли извинения гражданам за доставленное неудобство.

Игорь Ишимов призвал взрослых, ставших свидетелем нарушения детьми правил безопасности, не оставаться в стороне, не быть равнодушными.

Глава рекомендовал родителям провести дома беседы со своими детьми, и самим не допускать нарушений.

Управлению образования дано поручение провести профилактические беседы с учащимися школ района, особенно в средних школах Аргаяша.

Автор: Любовь Юрина
ЮУЖД
Аргаяш
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В Челябинске назвали места оборудованных крещенских купелей

16.01.2024 16:29

В Челябинской области этапы Кубка России по сноуборду в дисциплинах слоупстайл и биг-эйр завершились

16.01.2024 15:55

Фитнес, иностранные языки и гороскопы: чем занимались южноуральцы на новогодних праздниках

16.01.2024 15:37

В Год семьи вырастет размер маткапитала, изменят правила его получения и расходования

16.01.2024 15:10

Команда «Худсовета» поздравила Челябинскую область с 90-летием необычной акцией

16.01.2024 15:03

Лесным обитателям в Челябинской области не придется голодать и преодолевать сугробы

16.01.2024 15:00

В Публичной библиотеке Челябинска презентуют книгу участника СВО

16.01.2024 14:43

Группа ММК продолжает реализацию проектов по импортозамещению машиностроительной продукции

16.01.2024 13:08

Жительница Челябинска стала тренером Фонда президентских грантов

16.01.2024 12:53

Мэрия Челябинска выкупила здание, где занимаются боксеры «Алмаза»

16.01.2024 12:44

В Челябинске за одно утро на пожарах погибли двое мужчин

16.01.2024 12:29

В Челябинске с начала 2024 года выявили свыше 30 мигрантов с фиктивной пропиской

16.01.2024 12:25

Консультация юриста: выплата на ребенка сохранится при досрочном выходе из декрета

16.01.2024 12:19

Груз для СВО отправила из Челябинска команда Путина

16.01.2024 12:13

В затопленном доме Копейска экстренно откачивают воду

16.01.2024 12:07

Исторический музей в день рождения Челябинской области откроет выставку «Мы вместе!»

16.01.2024 11:58

В Бакале на улице Ленина создадут общественное пространство со скамейками и газоном

16.01.2024 11:42

На льду озера Тургояк возвели ледяную часовню

16.01.2024 11:09

В Южноуральске будут судить предпринимателя, по вине которого пострадала четырехлетняя малышка

16.01.2024 10:24

В поселке Магнитогорска построят школу на 500 мест

16.01.2024 10:18

Определен поставщик 55 трамваев для Челябинска в 2024 году

16.01.2024 10:14

Аудиторы КСП отправились в Новый Кременкуль для проверки бюджета

16.01.2024 09:36

Более 21 тысячи кубометров снега вывезли минувшей ночью из Челябинска

16.01.2024 09:18

До крещенского вечера осталось два дня

16.01.2024 00:10

В Челябинской области 16 января – без осадков, лишь на крайнем западе небольшой снег

15.01.2024 21:10

Швеи из Магнитогорска передали на СВО антидроновые одеяла

15.01.2024 19:20

В 2024 году 27 педагогов Челябинской области получат по миллиону рублей

15.01.2024 18:55

На подлете к позиции российские военнослужащие сбили FPV дрон-камикадзе

15.01.2024 17:19

Анонсы событий и мероприятий на 16 января (18+)

15.01.2024 16:32

Челябинцам презентуют книгу «Кинотеатры Челябинска XX века»

15.01.2024 16:27

В новогодние праздники южноуральцы работали больше жителей других регионов страны

15.01.2024 16:16

Экс-замминистра Челябинской области Бахаев приговорен к четырем годам колонии

15.01.2024 15:58

90-летие Челябинской области отметят на Международной выставке-форуме «Россия»