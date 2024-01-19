Жительница Аргаяша чудом спасла школьницу, которую едва не задавил поезд (ВИДЕО)

В Челябинской области на станции Аргаяш 17 января в дневное время поезд вынужденно остановился на пешеходном переходе и простоял около получаса. Школьница решила пролезть под составом, а он в это время начал движение. Девочку спасла стоявшая рядом женщина, которая в последний момент сумела вытянуть ребенка.

«Благодарю жительницу села Юлию Мучкину, которая вовремя среагировала и успела спасти ребенка», - написал глава Аргаяшского муниципального района Игорь Ишимов на своей официальной странице в соцсетях.

Как пояснили в пресс-службе ЮУЖД,17 января 2024 года грузовой состав вынужденно остановился на станции Аргаяш, перекрыв пешеходный переход с 12 часов 34 минут до 13 часов двух минут. Незапланированная 28-минутная стоянка произошла в связи с необходимостью проведения снегоуборочных и маневровых работ. В компании заверяют, что расцепить грузовой состав в зоне пешеходного перехода технологически не представлялось возможным.

Очевидец происшествия Ирина Л. рассказала подробности в группе «Куда пойти в Аргаяше?» ВКонтакте. По ее словам, многие дети и подростки, не дождавшись, когда поезд освободит переход, стали пробираться между вагонами и под составом. Поезд тронулся с места в тот момент, когда под составом пролезала маленькая школьница.

«Перед тем, как поезд поехал, не было голосового оповещения, что мол "с такого-то пути отправляется состав". Несколько раз тепловоз свистел, но при этом не трогался с места. Я звонила на станцию Аргаяш, однако там никто не ответил. Когда он всё-таки поехал, мы в последний момент успели вытащить девочку из-под колёс», - утверждает Ирина.

Об этом же пишет Яна Миронова в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!». По ее словам, в данном случае не было объявлено, что состав начинает движение. «В администрации ответили на это тем, что был подан звуковой сигнал, но все находящиеся там люди утверждают, что сигнала не было», - утверждает Яна.

В ЮУЖД заверяют, что все положенные оповещения были сделаны. «Для обеспечения безопасности граждан перед началом перемещения грузового состава в зоне перехода в 12:34 было дважды сделано объявление по громкой связи. В 12:36 грузовой состав занял пешеходный переход. В 13:00 по громкой связи трижды предупредили о начале движения грузового состава. В 13:02 он выехал с пешеходного перехода, освободив проход для граждан», - рассказали в ЮУЖД. Во всем детально придется разобраться комиссии и надзорному ведомству.

В ЮУЖД подчеркнули, что данный случай – неординарный. «Этот участок малодеятельный, тем не менее, по разным причинам непродолжительная остановка поезда в пределах пешеходного перехода возможна», - пояснили в ЮУЖД.

Начальник станции Светлана Коробченко на следующий день в ходе встречи с главой уточнила, что маневровый состав вынужденно остановился в тот момент, когда на путях работала снегоочистительная машина.

«При начале движения машинист маневрового поезда подал соответствующий сигнал, по громкой связи было дано объявление. Все это, по словам начальника станции, зафиксировано на скоростемерной ленте, расшифровка записи ведется. По факту случившегося проводится проверка», - добавил глава со слов Светланы.

Яна Миронова просит губернатора обратить внимание на проблему: «Ответственности с людей не снять, но и властям безразлично на эту проблему. Получаем одни отписки, никаких действий. Ежедневно все дети и люди в целом, которые живут за линией рискуют своей жизнью».

ЮУЖД и глава района призывают жителей неукоснительно соблюдать правила перехода через железнодорожные пути, обращая особое внимание на звуковые сигналы локомотива и объявления по громкой связи.

«Состав может начать движение в любой момент, и последствия от полученных травм могут быть несоизмеримо тяжелее, чем потраченное время», - отметили в ЮУЖД и принесли извинения гражданам за доставленное неудобство.

Игорь Ишимов призвал взрослых, ставших свидетелем нарушения детьми правил безопасности, не оставаться в стороне, не быть равнодушными.

Глава рекомендовал родителям провести дома беседы со своими детьми, и самим не допускать нарушений.

Управлению образования дано поручение провести профилактические беседы с учащимися школ района, особенно в средних школах Аргаяша.