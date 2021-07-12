Глава Челябинска Наталья Котова потребовала усилить контроль за ношением масок

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 12 июля, на аппаратном совещании поставила перед подчиненными задачу по усилению контролю за ношением масок в общественном транспорте и в торговых центрах.

Сегодня замглавы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов отчитался о том, что в Челябинске за неделю на соблюдение масочного режима проверили сотрудников 323 торговых предприятий.

«По итогам мониторинга в 97 процентах у сотрудников имеются маски. Восьмого июля совместно с управлением МВД по Челябинску проведена проверка соблюдения масочного режима сотрудниками ТРК Фокус. Нарушений не выявлено», - отчитался Постнов.

Он добавил, что сотрудники предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания могут пройти добровольную вакцинацию от COVID-19.

«Достигнута договоренность с ГКБ №11 о возможности выезда медицинского персонала на предприятия для проведения вакцинации», - добавил Постнов.

Наталья Котова обратила внимание замглавы на то, что проверки касались только работников, а не посетителей торговых точек.

«Убеждаюсь в том, что управление торговли и управление транспортом обращают больше внимания на соблюдение масочного режима именно сотрудниками транспортных и торговых предприятий. Я в прошлое аппаратное совещание дала поручение по увеличению количества проверок о соблюдении масочного режима посетителями и пассажирами. Слышите меня, да? Это нужно с торговыми организациями проговорить вопрос, чтобы на входе стояли их сотрудники и проверяли соблюдение масочного режима, - подчеркнула Наталья Котова. - Речь не идет о том, что это вы должны делать. Вы должны с торговыми организациями провести эту работу. Они должны выставить сотрудников, а вы проверяете, как отработала торговая организация или как в пассажирском транспорте отработали сотрудники по соблюдению масочного режима».

По словам Натальи Котовой, жители Челябинска пока слабо соблюдают масочный режим.