Глава Челябинска поручила рассказать жителям, какие цветы украшают городские клумбы

Глава Челябинска Наталья Котова поручила провести для журналистов экскурсию по клумбам. Об этом сегодня, 25 июля, шла речь на аппаратном совещании в мэрии. По словам градоначальницы, это необходимо для того, чтобы челябинцы составили полное представление о той работе, которую проводит мэрия по обустройству цветников.

«Есть обращение в социальных сеть о том, что за памятником Ленину, возле драматического театра на клумбах трава растёт. Мы, наоборот, делаем всё, чтобы перейти на многолетние растения. Во-первых, это экономия. Во-вторых, зачастую это смотрится симпатичнее бархатцев, которые раньше росли. То [необходимо] показать растения, рассказать, каким образом они цветут, чтобы у жителей сложилось полное впечатление о том, что мы сделали на этих клумбах», - пояснила Наталья Котова.

Выполнить поручение предстоит главе Советского района Владиславу Макарову.

Что касается жалобы, то она, скорее всего, касается клумбы, на которой специалисты создали дикий природный ландшафт. С первого взгляда, цветник, действительно, выглядит заросшим травой. Однако при внимательном рассмотрении трава оказывается вполне «культурным» растением.

Напомним, что с прошлого года клумбы Челябинска всё чаще стали украшать многолетники. О том, почему челябинские власти решили уйти от традиционных клумб с однолетними цветами, можно почитать здесь.