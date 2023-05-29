Глава Еткульского района Юрий Кузьменков совершил «шефскую» поездку на Донбасс

Около недели продолжалась поездка делегации волонтеров Еткульского и Коркинского районов Челябинской области по освобожденным территориям Донбасса. Возглавлял ее глава Еткульского района Юрий Кузьменков.

За это время посланцам Челябинской области удалось посетить немало мест и пообщаться со множеством людей. К примеру, Юрий Владимирович в Макеевке встретился с врачами из различных городов Челябинской области, которые работают бригадой в местной детской больнице - стоят на страже здоровья маленьких пациентов.

Также глава Еткульского района посетил восстанавливаемый Свято-Преображенский храм в Волновахе. Вместе с главой администрации Волновахского района Константином Зинченко, секретарем Челябинской епархии протоиереем Игорем Шестаковым и представителем Челябинской области в Волновахском районе Дмитрием Гатовым он оценил результаты ремонтно-восстановительных работ.

Свято-Преображенский храм пострадал во время боевых действий еще в марте прошлого года. Тогда он был практически разрушен, выжжен. Сохранились только металлическая арматура и купола. Сейчас основные работы по восстановлению храма практически закончены.

Константин Зинченко подарил Юрию Кузьменкову флаг Волновахского района с новым гербом, символом новой жизни для жителей освобожденной территории. Администрация Волновахского района весной этого года разработала и утвердила новую символику своего района.

Глава района побывал в 400-м полку, обсудил с его командиром дальнейшие поставки необходимых вещей, в частности, различных строительных материалов, а также встретился с министрами образования и здравоохранения Донецкой народной республики. Помимо этого, делегация во главе с Юрием Владимировичем также посетила Луганск, Мариуполь, Ясиноватую.

Напомним, в 2022 году Челябинская область взяла шефство над Волновахским районом и городом Ясиноватая Донецкой Народной Республики и помогает в восстановлении на их территориях социально значимых объектов. Еткульский район не остаётся в стороне и является активным участником сбора гуманитарной помощи.