Главное – не устранить, а обозначить: как решают в Челябинске проблемы с люками

Теперь безопасное, но по-прежнему жуткое: к сухой ветке с сигнальной лентой, воткнутой в провал в центре Челябинска, добавился пластиковый дорожный барьер, который установили на опасный люк возле остановки общественного транспорта.

Напомним, о полупровалившемся люке в Советском районе, рядом с домом №51 по проспекту Ленина, в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте сообщил эксперт Общественной палаты Челябинской области Константин Лопин. Судя по всему, ответственные лица с его постом ознакомились - на опасном участке очень быстро «выросла» сухая ветка, украшенная сигнальной лентой. Теперь здесь появился дорожный барьер из-пластика, утяжеленный кирпичами, - чтобы ветром не сдуло.

Работы по устранению проблемы пока не проводятся. Как отмечает Константин Лопин (и это видно из сделанных им сегодня утром, седьмого июля, снимков), место теперь, конечно, заметное, но выглядит отвратительно.

С этим нельзя не согласиться: ставший относительно безопасным «островок» в центре мегаполиса - с сухой веткой и барьером из-пластика - вид имеет, действительно, весьма неприглядный.