Главные новости Челябинской области за неделю (с 07.03.2022 по 11.03.2022)

Несмотря на то, что минувшая рабочая неделя была короткой, назвать её скупой на события точно нельзя. Сегодня делимся с вами самыми важными и интересными событиями, которыми запомнилась эта не по-весеннему снежная и морозная неделя марта.

Стало известно о гибели в ходе спецоперации на Украине ещё одного южноуральца – старшего лейтенанта авиации Александра Подшивалова. Погибший 27-летний лётчик родился в Катав-Ивановске, учился в ЧВВАКУШе, затем в ВУНЦ ВВС ВВА имени Жуковского и Гагарина, службу проходил в Хабаровске, откуда был направлен на Украину. Похороны Александра Подшивалова состоятся в Челябинске.

Воспитанников челябинского хоккейного клуба «Трактор» эвакуировали из Херсона. На Украине спортсмены играли по контракту за команду «Днепр». После начала венной спецоперации южноуральские хоккеисты оказались заложниками событий и не могли вернуться на родину.

В Челябинской области определили 23 пункта временного размещения для граждан из Луганской и Донецкой Народных Республик. Два таких пункта смогут, в случае необходимости, принять детей, оставшихся без попечения родителей.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его первый заместитель Ирина Гехт ушли из Instagram. Общение с южноуральцами руководители региона продолжат на других площадках - во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Телеграме. Так чиновники отреагировали на требование Генпрокуратуры РФ признать компанию Meta экстремистской из-за изменения её политики политкорректности. В Meta, которой принадлежит Instagram и Facebook, разрешили пользователям ряда стран агрессивно высказываться в адрес российских военных.

В регионе отменили QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий. Смягчить антиковидные ограничения власти решили на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. В области не осталось ни одного класса или группы детского сада, закрытых на карантин по ОРВИ или коронавирусу.

На Южном Урале в ближайшие три месяца попадут под сокращение 1,9 тысячи человек. Об этом сообщило Главное управление по труду и занятости региона. В Министерстве труда РФ отметили, что в государственных учреждениях - больницах, школах, поликлиниках, детских садах - сокращений работников не будет.

В Челябинской области продолжает работу «горячая линия» для приёма жалоб жителей на повышение цен. Сообщить о подорожании социально-значимых продуктов питания, товаров или услуг можно по номеру телефона: 8-963-470-41-55 или через «Госуслуги». Чаще всего южноуральцы жалуются на завышенную стоимость сахара или даже его отсутствие на прилавках торговых сетей.

Комсомольский проспект в Челябинске избавят от незаконных ларьков и озеленят. Демонтаж нелегальных киосков обещают закончить к концу июня этого года. На месте киосков высадят деревья и установят вазоны с цветами.

Дворец творчества учащейся молодежи на Алом поле в Челябинске теперь будет носить прежнее название - Дворец пионеров и школьников имени Надежды Константиновны Крупской. Такое решение приняли депутаты гордумы.

Челябинский театр драмы получил самое большое число наград на Всероссийском фестивале «РОЗОВФЕСТ». В самой главной номинации «Лучший спектакль большой формы» победила постановка режиссёра Данила Чащина «Номер 6» по мотивам повести А.П. Чехова.