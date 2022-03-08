Воспитанники челябинского хоккея вывезены в Крым из Херсона

Воспитанники челябинского хоккея, игравшие по контракту в украинской команде «Днепр», были эвакуированы в Крым из Херсона. С просьбой оказать содействие в эвакуации к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру обратился в Инстаграм один из спортсменов.

Как сообщает пресс-служба губернатора, глава региона взял ситуацию на личный контроль, договорился о содействии в возвращении земляков на родину со своим коллегой, губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Как сообщил глава Севастополя, в рамках эвакуации был задействован Черноморский флот.

«Я обратился к нашему Черноморскому флоту, и они помогли с эвакуацией. Сейчас мне доложили, что автобус (отдельное спасибо севастопольцам-владельцу автобуса и водителю) пересёк границу и направляется в Севастополь. Эвакуированы 24 человека (в том числе три ребёнка). Всех эвакуированных разместим в отеле «Аквамарин»», — написал Михаил Развожаев.

«Это была сложная операция, которую удалось осуществить благодаря помощи властей Крыма и Черноморского флота. Все время были на связи с хоккеистами, вели ситуацию фактически с самого начала. Благодарю за содействие Михаила Владимировича Развожаева и всех, кто принимал участие в возвращении наших хоккеистов на Родину», — отметил Алексей Текслер.