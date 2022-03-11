Ирина Гехт покинула Instagram и Facebook

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт приняла решение покинуть Instagram и Facebook, протестуя против решения корпорации Meta, которая ограниченно разрешила призывать к насилию в отношении россиян.

Компания Meta Platforms, Inc. (руководящая организация социальных сетей Instagram и Facebook) с 11 марта 2022 года снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих. Об этом заявил пресс-секретарь компании.

«Из-за агрессивной политики компании Meta по освещению международных событий и разжиганию ненависти к нашим соотечественникам, а также затруднений в работе Facebook и Instagram я приняла решение приостановить работу в этих социальных сетях», - написала Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор рассказала, что продолжит информировать южноуральцев о событиях, происходящих в регионе, на открытых площадках региональных средств массовой информации.

Как уже сообщало агентство, губернатор Челябинской области Алексей Текслер покинул Instagram и создал новый канал связи с жителями в Телеграм.

Генеральная прокуратура России направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к социальной сети Instagram.

Ранее Генпрокуратура России признала Facebook причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации. На основании этого решения Роскомнадзором ограничивается доступ к Instagram и Facebook. Генпрокуратурой РФ направлены в Следственный комитет РФ материалы для решения вопроса об уголовном преследовании.